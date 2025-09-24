"سر خطير محدش يعرفه!… عشبة رخيصة متوفرة في كل مكان تعيد نضارتك وشبابك مهما كان سنك

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق طبيعية وآمنة للعناية بالبشرة بعيدا عن المنتجات الصناعية المكلفة، من بين هذه الحلول السحرية تبرز بذور الكتان، تلك الحبوب الصغيرة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز إنتاج الكولاجين وتحافظ على مرونة الجلد، ادخال بذور الكتان في روتينك اليومي سواء عبر الوصفات الخارجية أو من خلال تناولها يمكن أن يمنح بشرتك إشراقة طبيعية وشبابا دائما.

يمكن إعداد قناع منزلي بسيط وفعال باستخدام بذور الكتان المطحونة مع عصير الليمون وجل الصبار، هذا الخليط يعمل على تغذية البشرة بعمق، شد الجلد، والتقليل من التصبغات للحصول على أفضل النتائج، يوضع القناع على الوجه لمدة ساعة كاملة ثم يشطف بالماء البارد، يلي ذلك تدليك الوجه بزيت الكتان لترطيب إضافي وتحفيز مرونة البشرة.

طريقة تحضير جل بذور الكتان

لمن لا يملكون وقتا طويلا لتحضير الأقنعة، يمكن غلي كمية صغيرة من بذور الكتان في الماء للحصول على جل طبيعي سريع التحضير، يستخدم هذا الجل كقناع يومي يوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة فقط، مما يساعد على تحسين الملمس ومنح البشرة مظهرا مشرقا وصحيا.

الفوائد الصحية لبذور الكتان للبشرة

بذور الكتان لا تعمل فقط على تجديد شباب البشرة، بل تساهم أيضا في تقليل الالتهابات الجلدية وحماية الوجه من الجفاف، كما أن احتوائها على الأحماض الدهنية (الأوميغا 3) يساعد على تنظيف المسام من الشوائب، تقليل الدهون الزائدة، والوقاية من ظهور الحبوب المزعجة.

تأثير بذور الكتان من الداخل

إلى جانب استخدامها كأقنعة خارجية، فإن تناول بذور الكتان له تأثير عميق على الصحة العامة، فهي تنظف الجهاز الهضمي وتدعم وظائف القولون، ما ينعكس إيجابيا على صفاء ونضارة البشرة، سمكن إضافتها إلى العصائر أو تناولها على الريق للحصول على طاقة ونشاط بجانب مظهر أكثر إشراقا.