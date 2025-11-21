الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الإمساك من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص وتسبب لهم الانزعاج والضيق، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن هناك فاكهة طبيعية تساعد على التخلص من الإمساك بسرعة، وفي السطور التالية، سنستعرض لكم فاكهة لذيذة تساهم بشكل فعال وسريع في علاج الإمساك، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.

فاكهة تخلصك من الإمساك في 5 دقائق فقط

ينصح الأطباء في العادة بتناول الأدوية الملينة للتخلص من الإمساك في دقائق، إلا أن هناك طعامًا بديلًا وسريع المفعول ينافس فعالية الأدوية، وهي القراصيا، حيث تعتبر علاجًا طبيعيًا للإمساك، حيث إن البرقوق يعد من الحلول الطبيعية الأكثر سهولة وسرعة لتحفيز حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك بسرعة.

القراصيا لعلاج الإمساك بسرعة

والجدير بالإشارة إلى أن البرقوق والقراصيا يحتويان على السوربيتول، وهو كحول سكري يمتلك تأثيرًا ملينًا يعادل فاعلية الأدوية، وكشفت بعض الدراسات أن القراصيا قد تكون أكثر فعالية من الألياف مثل السيلليوم، وبالتالي تساعد على علاج الإمساك بسرعة.

كم قطعة يجب تناولها؟

وتعتبر الجرعة المناسبة للتخلص من الإمساك بسرعة هي تناول حوالي 50 جرامًا من القراصيا، أي حوالي 7 حبات متوسطة الحجم مرتين يوميًا، كما يجب شرب كمية كافية من الماء وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف يوميًا، كما أن الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي ينبغي عليهم عدم تناول البرقوق، نظرًا لأن الكحوليات السكرية تكون ضمن أطعمة الفودماب التي قد تسبب تهيج القولون وظهور الأعراض المزعجة.

كيفية تناول القراصيا؟

كما يمكن تناول حبات القراصيا كما هي، أو إضافتها إلى طبق الشوفان أو الزبادي أو سلطة الفواكه وغيرها من الأطعمة اليومية.