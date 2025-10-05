الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الأشخاص حول العالم وخاصة الأطفال، يستمتعون بتكسير نواة بعض ثمار الفاكهة مثل المشمش أو الخوخ وغيرها، من دون أن يدركوا المخاطر التي قد تحتويها، وعلى الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة للفواكه لأنها مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، إلا أن بعض بذورها قد تمثل خطرًا على الصحة، لاحتوائها على مركبات كيميائية يمكن أن تصبح سامة عند تناولها بكميات كبيرة، وفقًا لما ذكره موقع “تايمز أوف إنديا”.

قد تكون سامة... احذر من تناول بذور هذه الفاكهة!

تعد بعض البذور مثل الكتان والشيا آمنة ومغذية، إلا إن بذور بعض أنواع الفواكه قد تحتوي على مركبات تنتج مادة السيانيد، وهي مادة شديدة السمية، لذلك يحذر الخبراء من تناول هذه البذور، لاحتوائها على مادة تسمى “الأميغدالين”، والتي تتحول داخل الجسم إلى سيانيد الهيدروجين، وبالرغم من أن تناول بضع بذور بالخطأ لا يمثل تهديدًا، إلا أن استهلاك كميات كبيرة منها، خاصة في حال تم طحنها أو مضغها، يمكن أن يكون خطرًا حقيقيًّا على الصحة.

بذور خطيرة

كما تحتوي نوى فواكه مثل المشمش، الخوخ، الكرز، والبرقوق على نفس المركب الخطير، إذ تحتوي حباتها الداخلية على “الأميغدالين” أيضًا، ولذلك نصحت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعدم تناول أكثر من ثلاث بذور مشمش صغيرة للبالغين في المرة الواحدة، لتجنب الآثار السامة المحتملة.

بذور الليتشي

وعلى الرغم من مذاق الليتشي الحلو وغناها بالألياف ومضادات الأكسدة، فإن بذورها تحتوي على مركب يسمى “هيبوغليسين-أ”، والذي قد يؤدي إلى انخفاض خطير في مستويات السكر في الدم، كما رصدت في حالات نادرة إصابات حادة عند الأطفال بسبب تناول كميات كبيرة من الفاكهة غير الناضجة أو بذورها، ما تسبب في أعراض خطيرة مثل الغثيان، التشنجات وحتى الغيبوبة.

ويشير خبراء التغذية إلى ضرورة تجنب استهلاك بذور أو نوى الفواكه غير المخصصة للأكل، مع توخي الحذر بشكل خاص عند تقديمها للأطفال، والاكتفاء بالبذور المعروفة بسلامتها وفوائدها الغذائية.