الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الحصول على القدر الكافى من النوم أحد العلامات على تمتع الشخص على حياة صحية جيدة وسليمة، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يعلم أن الأرق وأضطرابات النوم والمشاكل خلال الليل بشكل يومى، قد تكون أحدى المؤشرات بالغة الأهمية على بعض الأضرار الصحية أو الأمراض الخطيرة، مما قد يستدعى الطبيب بشكل عاجل.

لو شوفت العلامة دي على جسمك بعد النوم أحذر منها.. فهذه علامة على إصابتك بمرض خطير

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة أندبندنت البريطانية، فإنه يوجد ستة علامات تتعلق بالنوم تعد أحدى أقوى العلامات على وجود مشاكل صحية، حيث وجود أى من تلك العلامات يستوجب زيارة الطبيب فورًا.

ومن جانبها أوضحت الدكتور ديبورا لى، خبيرة النوم بصيدلية دكتور فوكس الإلكترونية، أن النقص الحاد فى النوم، قد يؤدى إلى عواقب وخيمة سواء على الصحة النفسة أو الجسدية.

وأوضحت الدكتورة لى نحو ستة علامات رئيسية تنبئ بضرورة أستشارة الطبيب فورًا، بهدف تحديد الأسباب التى أدت إلى ذلك، مع الحصول على خطة علاجية لتفادى ذلك الخلل، وجاءت تلك العلامات على النحو التالى:

الشعور بالتعب المستمر رغم الحصول على القدر الكافى من الراحة خلال الليل.

صعوبة النوم أو صعوبة البقاء نائمًا أو حتى الأستيقاظ عدة مرات خلال الليل، مما قد يدل على الأرق أو القلق أوحتى الإكتئاب.

الشعور بتقلبات المزاج والإنفعال مما يؤثر على التفاعل مع الآخرين طوال اليوم، والذى غالبا يكون نتيجة عدم حصول الجسد على القدر الكافى من الراحة.

صعوبة التركيز أو وجود مشاكل بالذاكرة مثل النسيان أو ضبابية الدماغ، من العلامات التى تدل على الحرمان من النوم.

زيادة المشاكل الصحية المزمنة، فقد يدل الحرمان من النوم على المدى الطويل إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أرتفاع ضغط الدم والسكرى وأمراض القلب والسمنة.

الإصابات أو الحوادث خلال النوم مثل النعاس فى أثناء النهار أو المشى خلال النوم، قد يستوجب الذهاب إلى الطبيب فى الحال.

قلة النوم وضعف الجهاز المناعى

وأوضحت الدكتورة لى أن أضطرابات النوم التى لا يتم معالجتها تؤدى إلى عواقب صحية وخيمة، حيث يرتبط قلة النوم بالعديد من المشاكل الصحية، مثل ضعف الوظائف الإدراكية وضعف الجهاز المناعى، كما العلاج المبكر فى حالة وجود تلك الأعراض، يساعد فى تقليل المخاطر على المدى الطويل، مع تحسين الصحة الجسدية والنفسية.