الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك عادة شائعة يقوم بها الكثير من الناس دون أن يعرفوا خطورتها على صحتهم، وفي السطور التالية سنتعرف على هذه العادة.

حسام موافي يحذر من عادة شائعة: قد تصيبك بجرثومة المعدة

وفي هذا الصدد، تابع “موافي” خلال برنامجه “ربي زدني علمًا”، المذاع على قناة صدى البلد، أن العادة الخاطئة التي يتحدث عنها هي قيام البعض بتناول الأطعمة خارج المنزل، موضحًا أن تناول الطعام خارج المنزل غالبًا ما يكون في أدوات يتشارك فيها الكثير من الأشخاص مثل الأطباق والأكواب والملاعق، مما يزيد من احتمال نقل عدوى جرثومة المعدة، خصوصًا إذا استخدمها شخص مصاب بهذا المرض.

وأشار “موافي” إلى أن الطعام الذي نتناوله خارج المنزل لا يمكن التأكد من نظافته بنفس الطريقة التي نتحقق بها من الطعام في المنزل، فعلى سبيل المثال، إذا حضر الطعام شخص مصاب بجرثومة المعدة وعطس عليه، قد تنتقل العدوى عبر اللعاب.

أعراض جرثومة المعدة

والجدير بالإشارة إلى أن جرثومة المعدة أو ما يعرف بالميكروب الحلزوني، تصيب في المقام الأول المعدة والاثني عشر، وأعراضها هي كما يلي:

إحساس بالغثيان.

ألم في منتصف البطن.

شعور سريع بالشبع بعد تناول وجبة بسيطة.

في بعض المرات، تصيب الشخص بالإسهال.

آلام في البطن.

انتفاخات بعد تناول أي وجبة.

انخفاض مناعي في الصفائح الدموية.

فقر دم نتيجة لنقص الحديد.

استشر الطبيب عند الشعور بهذه الأعراض

ووفقًا لموقع «مايو كلينك»، ينبغي زيارة الطبيب عند تفاقم أعراض جرثومة المعدة، فتوجد بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة الهضمية (قرحة المعدة)، ومنها: