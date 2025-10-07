الرياض - كتبت رنا صلاح - اتجهت الكثير من النساء في السنوات الأخيرة إلى استخدام المكونات الطبيعية للعناية بالشعر بحثًا عن بدائل آمنة وفعالة تغذي الشعر وتعيد إليه حيويته ومن بين هذه المكونات يبرز الزعتر البري كإحدى أكثر الأعشاب فاعلية لما يحتويه من عناصر طبيعية تنشط فروة الرأس وتقوّي الجذور وتزيد من كثافة الشعر ولمعانه كما يساعد على تحفيز نموه بشكل صحي ومنتظم وفي السطور التالية نقدم طريقة منزلية سهلة لاستخدام الزعتر البري للحصول على شعر قوي ولامع بعيدًا عن المواد الكيميائية التي تضعف خصلاته وتفقده رونقه الطبيعي.

شعرك هيهفف من النعومة.. عشبة برية فوائدها غير تقليدية.. نبتة طبيعية ستبهرك بنتائجها الغير متوقعة خلال فترة

مغلي الزعتر البري للشعر

عزيزتي حواء متاحة الآن أن يتم استخدام الزعتر البري على الشعر بوصفه بسيطة للغاية ومكونات غير مكلفه وقد جاءت على النحو التالي:

مقدار 5 ملاعق من الزعتر الجاف.

عدد 3 أكواب من الماء.

طريقة التحضير