الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تسارع الحياة من حولنا وزيادة الأعباء اليومية، تصبح الذاكرة الحادة والتركيز القوي من أهم عوامل النجاح والإنتاجية، ولذلك يبحث الكثيرون عن سر تعزيز الذاكرة وتحسين الأداء العقلي، والذي يكمن في خطوة بسيطة تستغرق ستين ثانية، استنشاق رائحة أحد الأعشاب العطرية، فهذا هو المفتاح الطبيعي لدعم صحة دماغك وتنشيط وظائفه الإدراكية، فيما يلي سنكشف ما هي هذه العشبة؟ وكيف يمكن لعطرها أن يحسن من قدرتك على التركيز والتذكر، مستندين إلى أحدث الدراسات العلمية والتجارب العملية التي تبرز فعالية هذا العلاج الطبيعي البسيط.

حسن ذاكرتك فى 60 ثانية.. كيف يدعم استنشاق عشبة الروز مارى صحة المخ

توحدت أراء عدد من الخبراء على أن شم عطر الروزماري والذ يُعرف أيضًا باسم “إكليل الجبل” لمدة ستون ثانية فور الاستيقاظ يعمل على دعم الذاكرة والوظائف الإدراكية حيث أنها تُحفز التركيز وتمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال اليوم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “تايمز ناو”.

كما تم إجراء عدد الدراسات والتي كشفت عن قدرة كل شخص على رفع مستوى قوة ذاكرته من خلال استنشاق العشب العطري “إكليل الجبل”، كما يجب دمج هذه العادة بطريقة ذكية مع روتين غذائي يضم أغذية صحية، ممارسة التمارين الرياضية، والنوم لساعات كافية.

في دراسة تجريبية محكمة أجرتها جامعة “نورثمبريا” البريطانية، تم توزيع المشاركين من البالغين على غرفتين إحداهما معطرة بإكليل الجبل، والأخرى دون أي عطر، وأظهرت النتائج أن من تواجدوا في الغرفة المعطرة حققوا أداًء أعلى بشكل ملحوظ في اختبارات تتطلب تذكر مهام مستقبلية، مما يشير إلى تأثير إيجابي للرائحة على الذاكرة، وتم إجراء هذه التجربة مرة أخرى بمشاركة أطفال يدرسون وجاءت النتائج مُتشابهة.

كيف يمكن لنبتة عطرية تحسين ادائك الذهني؟

يأتي إكليل الجبل ممتلًا بالمركبات التي تُعزز “الأستيل كولين” الذي يلعب دورًا محوريًا في الجهاز العصبي المركزي والطرفي ويساعد على التعلم والتذكر، بحسب ما أشار إليه خبراء الصحة، فإن الروزمارى لا يكتفي بتحفيز الذاكرة، بل يعمل على دعم الإدراك العقلي عبر تنشيط الدورة الدموية في الدماغ، إلى جانب احتوائه على مكافحات أكسدة فعالة، أبرزها حمض “الكارنوسيك”، الذي يُحافظ على خلايا الدماغ من الضرر.

تعمل الرائحة الخاصة بـ إكليل الجبل على تعزيز الانتباه والحد من الإرهاق الذهني، والحد من مؤشرات الاكتئاب.

لا يقتصر دور إكليل الجبل على إضافة النكهة للطعام، بل يمتد إلى حماية الدماغ، فهو غني بمركبات نباتية نشطة تساعد على الوقاية من التدهور المعرفي، وتعمل كدرع واقٍ ضد الأضرار الخاصة بالخرف وداء الزهايمر.

جرب أن تضع فرع صغير من إكليل الجبل الطازج بالقرب منك، وشم رائحته لبضع ثوانٍ عند استيقاظك، مجرد دقيقة من هذا العطر الطبيعي قد تعزز من تركيزك وتمنحك بداية يوم أكثر حيوية.

كنوز صحية للروزماري