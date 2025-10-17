الرياض - كتبت رنا صلاح - يسعى الكثيرون للبحث عن طرق طبيعية وآمنة للتخلص من السموم التي تتراكم في الجسم، خصوصًا في الكلى والكبد، حيث تؤثر السموم على وظائف الأعضاء الحيوية وتضعف الجهاز البولي والهضمي. من خلال الاعتماد على الأعشاب والمشروبات الطبيعية، يمكن تنظيف الجسم بفاعلية ودعم صحته بشكل ملحوظ، وذلك عبر تناول مشروبات سهلة التحضير في المنزل بانتظام.

"شي لايصدق!!".. قدرة ربانية عجيبة لهذه العشبة تعمل على تنظيف سموم الكلى والكبد والجسم!!

يعتبر البقدونس من أبرز الأعشاب المستخدمة في تنظيف الكلى وطرد السموم، فهو غني بالمركبات التي تساعد على التخلص من البكتيريا والفضلات المتراكمة. لتحضير مشروب البقدونس، يُغلى ملعقتان من البقدونس المطحون في كوب من الماء المغلي، ويُترك لعدة دقائق قبل تناوله. عند تناول هذا المشروب يوميًا، يمكن أن يسهم في تطهير الكلى بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة، وفقًا لبعض الدراسات العلمية، كما يعزز من صحة الجهاز البولي.

جوز الهند ودوره في دعم وظائف الكلى

إضافة إلى البقدونس، يُعد مشروب جوز الهند من الخيارات الفعالة لتنظيف الكلى وتهدئة الجسم. فهو يساعد على تنظيم وظائف الكلى وتقليل التهيج، كما يساهم في تحسين أداء الجهاز البولي. يمكن تناول ماء جوز الهند طازجًا أو إضافته للمشروبات الطبيعية الأخرى لتعزيز الفائدة.

الخطمي وعرق السوس لتعزيز الصحة العامة