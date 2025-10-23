الرياض - كتبت رنا صلاح - الرمان من أقدم الفواكه التي تناولها البشر على مر العصور، ليس لطعمه الرائع فقط، ولكن أيضًا لفوائده الصحية المتعددة، خاصة أنه غني بالعناصر الغذائية، التي جعلته أغنى فاكهة مغذية متوفرة بالأسواق، وقد أظهرت العديد من الدراسات أهمية الرمان للحفاظ على صحة القلب والشرايين، سواء تم تناوله كثمرة ناضجة، أو شربه كعصير طبيعي، وتعد هذه الثمرة التي ذكرت في القرآن الكريم، كغذاء لأهل الجنة، في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالسرطانات، لثرائه بمضادات الأكسدة، كما يساهم في الوقاية من فقر الدم ، والتخفيف من حالات إلتهاب المفاصل، والوقاية من هشاشة العظام، كما أنه من الفواكه الجيدة لصحة الفم والأسنان، ولكن هل لقشر الرمان فوائد، هذا ما سنوضحه في السطور الآتية وموضوعات أخرى ذات صلة.

يساعد في انقاص الوزن .. لا ترمي قشر الرمان بعد اليوم لفوائدة العديدة

عادة ما يتم التخلص من قشور الرمان، لوجود اعتقاد سائد أنها غير ذات فائدة، كما أنها غير صالحة للأكل، إلا أنها تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من العصير، ويساعد الرمان وقشوره في علاج فرط التصبغ بفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول، وبحسب ما تم نشره في موقع «تايمز أوف إنديا»، أن قشر الرمان غني بالمعادن، التي تدعم الصحة، وهناك فوائد أخرى تجعلك تعيد التفكير قبل أن ترمي قشر الرمان وهي:

تعزيز المناعة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة ضد الأمراض الموسمية.

تحسن صحة القلب، حيث يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار، ما يحسن تدفق الدم، ويقلل خطر الإصابة لتصلب الشرايين.

تطهير الجهاز الهضمي من السموم، بفضل خصائصه القابضة والمطهرة، التي تعمل على تهدئة اضطرابات المعدة والإسهال.

تعزيز صحة البشرة، لاحتوائه على الكالسيوم والفوسفور، وهي عناصر مهمة للحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة مع التقدم في العمر.

المساعدة في انقاص الوزن، حيث يساهم مستخلص قشر الرمان، في تقليل امتصاص الدهون وتحسين عملية الهضم،ما يساعد في خسارة الوزن بشكل تدريجي.

طريقة تحضير عصير الرمان

تناول الرمان على هيئة عصير، يعشقه الملايين حول العالم، ويمكن تحضير عصير الرمان بالخطوات الآتية: