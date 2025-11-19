كلمة ذهب قليلة عليها"...!! 5 أعشاب سحرية تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز هتخلي ذاكراتك 10/10!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - يساهم تناول بعض الأعشاب والتوابل في تعزيز صحة الدماغ والحد من فقدان الذاكرة، والأجمل أنها متوافرة في مطبخنا أو يسهل الحصول عليها كما يظن الكثيرون أن تناول مكملات غذائية أو أعشاب معينة أو حتى الاعتماد على نوع محدد من الأطعمة كفيل بتقوية الدماغ وتحسين الذاكرة وزيادة سرعة الحفظ لكن هل هناك بالفعل أعشاب طبيعية يمكن أن تدعم صحة الدماغ وتعزز القدرة على التذكر؟ إليك الجواب في السطور التالية.

أعشاب سحرية تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز

المريمية

تعتبر المريمية من أبرز الأعشاب المفيدة للذاكرة، إذ تساهم في تحسين الإدراك والوظائف العصبية، كما أشارت بعض الدراسات إلى دورها في المساعدة بعلاج مرض الزهايمر يمكن تناولها كمشروب دافئ أو إضافتها للطعام.

الكركم

من أكثر التوابل استخدامًا في المطبخ الهندي والعلاجات التقليدية. يحتوي على مادة الكركمين التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات يساعد الكركم في حماية الدماغ من تراكم بروتين “بيتا أميلويد” المرتبط بمرض الزهايمر، كما يساهم في تقليل تدهور الخلايا العصبية.

الأشواجاندا

تعزز هذه العشبة صحة الدماغ من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المؤثرة في تطور مرض الزهايمر.

الجينسنج

من الأعشاب الشهيرة التي تساعد على تقوية الذاكرة وتأخير تراجعها مع التقدم في العمر، بفضل احتوائه على مركبات مضادة للالتهابات تعرف باسم الجينسنوسيدات، والتي تقلل من تراكم بروتين “بيتا أميلويد” في المخ.

عشبة الليمون

عادة تشرب كمغلي دافئ لتهدئة القلق وتحسين النوم، لكنها أيضا قد تدعم الوظائف الإدراكية بفضل احتوائها على حمض الروزماريني المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات بعض الدراسات تشير إلى أن تناول مستخلصها قد يساعد كبار السن على الوقاية من التدهور المعرفي.