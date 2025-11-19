الرياض - كتبت رنا صلاح - قد تبدو صغيرة وبلا قيمة، لكنها في الواقع مليئة بالفوائد التي تعزز من حرق الدهون وتحسّن الهضم وتدعم نضارة الجسم.

"مش محتاجة أعشاب غالية أو أدوية ضارة!".. بذور الفلفل الأخضر سر طبيعي للتخلص من الدهون العنيدة

لماذا تختاري بذور الفلفل الأخضر تحديدًا؟

على عكس ما قد تعتقدين، بذور الفلفل ليست مجرد بقايا، بل تحتوي على مركبات فاعلة تمنحكِ:

تحفيز عملية الأيض والمساعدة في تفتيت الدهون المتراكمة، خصوصًا في منطقة البطن.

شدّ الجلد ومقاومة الترهلات بفضل تأثيرها الطبيعي على مرونة الأنسجة.

تقليل الانتفاخ والغازات وتعزيز الهضم، مما يمنحكِ شعورًا بالخفة.

مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة وتقوي المناعة.

تنقية الجسم من السموم، مما ينعكس على بشرتكِ ونشاطكِ اليومي.

وصفة بذور الفلفل الأخضر لحرق الدهون:

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر (مجففة أو طازجة)

½ ملعقة صغيرة كمون خشن

1 كوب ماء مغلي

طريقة التحضير:

ضعي بذور الفلفل الأخضر والكمون في كوب مقاوم للحرارة.

أضيفي الماء المغلي وغطّي الكوب بإحكام.

اتركي المزيج منقوعًا لمدة 30 دقيقة.

قومي بتصفيته واشربيه على الريق صباحًا قبل الإفطار.

كرّري يوميًا لمدة 2–3 أسابيع، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن، وستلاحظين الفرق في الوزن والانتفاخ والنشاط العام!

نصائح إضافية لنتائج أسرع: