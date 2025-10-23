ممنوع دخول العزاب !! .. معجزة كريم “بانثينول” هتحقق حلمك مهما كان عمرك فوق الـ70 من اليوم لن تستغني عنها

الرياض - كتبت رنا صلاح - الملايين من الأشخاص حول العالم يعانون من بعض المشكلات التي تظهر علي البشرة وتسبب إزعاج وقلق في كثير من الأحيان ، وللوصول الي الحل الفعال لإنهاء هذه المشاكل يمكننا اللجوء الي المواد الكيميائية ، ولكن هذه المواد لا تعطي النتائج الفعالة في كثير من الأحيان ولذلك يلجأ الكثير الي الوصفات الطبيعية ، والتي يبرز بها منتج فعال وهو كريم البانثينول ، يُعتبر كريم بانثينول من أكثر منتجات العناية بالبشرة شيوعًا واستخدامًا، بفضل تركيبته الغنية بمادة البروفيتامين B5 المعروفة بقدرتها العالية على ترطيب البشرة وتجديد خلاياها، يساعد البانثينول على تهدئة التهيج والاحمرار الناتج عن الجفاف أو العوامل البيئية، كما يساهم في منح البشرة نعومة ونضارة طبيعية، لذلك يُوصي به خبراء الجلدية كخيار مثالي للعناية اليومية بالبشرة الجافة أو الحساسة، ولتعزيز مظهر صحي ومشرق للجلد.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

تنظيف البشرة وإزالة الأوساخ بدون التأثير على الجلد.

ترطيب البشرة والحفاظ على صحة خلايا الجلد.

الحفاظ على نضارة البشرة.

التقليل من البقع الداكنة والتغيرات في لون الوجه مما يساهم في توحيد لون البشرة وتفتيح الوجه بشكل آمن.

زيادة مرونة الجلد في البشرة.

جعل البشرة تبدو أكثر شباباً.

ينصح بتجربة كريم بانثينول لتفتيح الوجه بشكل آمن على الرغم من أنه قد لا يكون لكريم بانثينول تأثير واضح، وتجنب استخدام أي كريمات لتفتيح الوجه دون استشارة الطبيب المختص لتجنب أي مضاعفات وآثار جانبية.

طريقة استخدامه في روتين العناية اليومية

يُنصح باستخدام كريم بانثينول مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

في البداية يجب تنظيف البشرة جيدًا باستخدام غسول مناسب لنوعها، ثم تجفيفها برفق باستخدام منشفة ناعمة.

بعد ذلك يتم توزيع كمية صغيرة من الكريم على الوجه أو المناطق الجافة مع التدليك بلطف حتى تمتصه البشرة تمامًا.

يمكن استخدامه صباحًا قبل وضع واقي الشمس أو ليلًا كمرطب عميق يعزز تجديد خلايا الجلد أثناء النوم، ومع الاستمرار في الاستخدام المنتظم، تساعد تركيبة البانثينول على تحسين ملمس البشرة وتقليل مظهر الجفاف والتشققات بشكل ملحوظ.