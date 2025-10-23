الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الأطباء أن سن الأربعين يعد مرحلة مهمة في حياة الإنسان، حيث يبدأ الجسم في الخضوع لتغيرات فسيولوجية واضحة قد تكشف الكثير عن مدى تقدمنا في العمر وصحتنا المستقبلية، وفي هذا الإطار، أوضح دين إيغيت، الطبيب العام والرئيس التنفيذي للجنة الطبية المحلية في دونكاستر ببريطانيا، أن فحوصات الدم المنتظمة بعد الأربعين هي من أفضل الطرق لمراقبة الحالة الداخلية للجسم واكتشاف أي مشكلات صحية في بدايتها قبل تطورها.

لو عمرك 40 سنة.. أربعة فحوصات دم تنقذ حياتك

أهم أربعة فحوصات دم بعد سن الأربعين

وهناك 4 فحوصات هامة للدم بعد سن الأربعين وهي كالتالي:

أولاً: فحص الدهون والكوليسترول

هذا الفحص يساعد على قياس مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، حيث يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يزيد خطر الجلطات القلبية والدماغية وارتفاع ضغط الدم.

لذلك ينصح الأطباء بضرورة الحفاظ على التوازن بين الكوليسترول الجيد والضار، خصوصا بعد سن الأربعين، إذ تقل قدرة الجسم على التخلص من الدهون الضارة.

ثانياً: فحص وظائف الكلى

تقوم الكلى بتنقية الدم من السموم وتنظيم توازن الأملاح والسوائل في الجسم، وأي خلل في أدائها يؤثر بشكل مباشر على صحة الجسم، وهذا الفحص يقيس مستوى الكرياتينين في الدم، وهو مؤشر على مدى كفاءة الكلى في التخلص من الفضلات.

وقد يشير ارتفاعه إلى بداية مرض الكلى المزمن، وفي الغالب لا تظهر أعراضه إلا في مراحل متقدمة، لذلك يوصي بإجراء الفحص بانتظام للكشف المبكر والوقاية من مضاعفات مثل أمراض القلب والضغط المرتفع.

ثالثاً: فحص سكر الدم التراكمي

يقيس هذا التحليل معدل السكر في الدم في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويعد من أفضل الطرق لاكتشاف الإصابة بالسكري أو مراحله المبكرة، ويشير ارتفاع النتائج إلى أن الجسم لا يستخدم الإنسولين بكفاءة، وبالتالي يزيد خطر تلف الأعصاب والعينين والكلى.

لذلك يوصي باتباع نظام غذائي متوازن، وتقليل السكريات والدهون المشبعة، والحفاظ على وزن صحي ونشاط بدني منتظم.

رابعاً: قياس ضغط الدم