الرياض - كتبت رنا صلاح - يتميز التفاح بكونه من أكثر الفواكه انتشارا في العالم ويعد من الأطعمة المفيدة التي تحافظ على صحة الجسم وتدعمه بالعناصر الغذائية المهمة ويختلف نوع التفاح الذي تختاره سواء الأحمر أو الأخضر في قيمه الغذائية وطعمه وفوائده ومع ذلك يبقى كلا النوعين خيارا مثاليا ضمن نظام غذائي صحي

تعرف على الفرق بين التفاح الأحمر والأخضر وأيهما أنسب لصحتك

يحتوي كل نوع من التفاح على خصائص غذائية متباينة تؤثر على الطعم والقيمة الغذائية ويمكن ملاحظة الفرق من خلال ما يلي

الاختلاف في الطعم والمكونات

التفاح الأحمر يمتاز بمذاق حلو ويحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية

يتميز التفاح الأحمر بوجود مركب الأنثوسيانين الذي يمنحه اللون الأحمر ويعمل كمضاد قوي للأكسدة

أما التفاح الأخضر فطعمه أكثر حموضة ويحتوي على كربوهيدرات وسعرات أقل مما يجعله مناسبا لمن يسعى للسيطرة على وزنه

يتضمن التفاح الأخضر مركب الكلوروفيل الذي يعزز إنتاج الطاقة ويساعد على تنقية الجسم من السموم

الفوائد الصحية المتعددة للتفاح

يعد التفاح بمخت في نواحٍ عديدة ومن أبرز فوائده

يساعد علىلف أنواعه مصدرًا هامًا للفيتامينات والمعادن ويحتوي على عناصر داعمة للجسم تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم مما ينعكس إيجابا على صحة القلب

يساهم في مكافحة الالتهابات بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها

يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان عند تناوله بانتظام

يدعم عملية الهضم ويزيد من كفاءة الأمعاء بفضل احتوائه على الألياف

يساعد في تقوية العظام لما يحتويه من معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم

يساهم في الحفاظ على الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة

يدعم التحكم في الوزن لأنه يمنح إحساسا بالشبع لفترات طويلة

أهمية تناول قشرة التفاح

تحتوي قشرة التفاح على تركيز مرتفع من مضادات الأكسدة التي تقي خلايا الجسم من التلف لذلك يوصى بتناوله دون تقشير لضمان الاستفادة القصوى من مكوناته الغذائية ومن الأفضل دمج التفاح الأحمر أو الأخضر ضمن نظام متوازن للحصول على جميع الفوائد الممكنة

يظل التفاح الأحمر والأخضر خيارين صحيين لكل من يبحث عن تغذية سليمة وجسم قوي ويعتمد التفضيل بينهما على الذوق الشخصي والاحتياجات الغذائية فالأحمر يمنح طاقة ومضادات أكسدة عالية والأخضر يدعم الرشاقة والهضم الصحي لذا فإن التنويع بين النوعين أفضل وسيلة للاستفادة من خصائص كل منهما