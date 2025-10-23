الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد العنب من أشهر الفواكه الصيفية التي يحرص الكثيرون على تناولها لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، إذ يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز المناعة وتحسين صحة القلب والجلد وتتنوع أنواعه بين الأحمر والأبيض، ولكلٍ منهما خصائص غذائية مميزة تجعله مفيدًا للصحة.

«ياريتني عرفتها من زمان».. تاجر يكشف الفرق بين العنب الأحمر والعنب الأبيض.. وأيهما الأفضل لصحتك وجسمك؟

فوائد العنب الأحمر والأبيض

يتميز كل من العنب الأحمر والأبيض بأنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي الصحي، إذ يحتوي كوب واحد منه على نحو 100 سعر حراري فقط، ويمنح الجسم شعورًا بالشبع دون زيادة في الوزن ويحتوي النوعان على معدن النحاس المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ودعم صحة الأعصاب والعظام، كما يساعد على امتصاص الحديد وتحسين وظائف الجسم الحيوية.

العنب الأحمر يتفوق في مضادات الأكسدة

الفرق الأبرز بين النوعين يتمثل في مستوى مضادات الأكسدة، إذ يحتوي العنب الأحمر على نسبة أعلى بفضل مركب الأنثوسيانين المسؤول عن لونه الداكن، بينما يفتقر العنب الأبيض إلى هذه الصبغة الطبيعية، ما يجعله أقل في التأثير المضاد للأكسدة.

وتشير دراسات منشورة في المجلة الطبية البريطانية إلى أن تناول العنب الأحمر بانتظام قد يساهم في الحد من خطر الإصابة بسرطانات الثدي والرئة والقولون، بفضل احتوائه على مركب الريسفيراترول، الذي يساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات وتعزيز نضارة البشرة.

العنب الأحمر الخيار الأفضل لصحة الجسم

يرى خبراء التغذية أن العنب الأحمر يعد الأفضل من الناحية الصحية لاحتوائه على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة والمركبات الوقائية، إضافة إلى دعمه لصحة القلب وتقليل الالتهابات ومع ذلك، فإن تناول أي من النوعين باعتدال يمد الجسم بفوائد غذائية كبيرة، خاصة عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الطازجة.