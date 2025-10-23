«العشبة السحرية التي أذهلت الأطباء».. السنامكي لتنظف القولون وفقدان الوزن ونمو وتكثيف الشعر

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف عشبة السنامكي منذ القدم بأنها من أكثر الأعشاب فاعلية في الطب الطبيعي، حيث استخدمت لعلاج العديد من المشكلات الصحية أبرزها الإمساك، وذلك بفضل احتوائها على مركبات الجلوكوسيدات التي تعمل كمليّن طبيعي قوي، حتى إن البعض أطلق عليها “العشبة السحرية” لما تمتلكه من فوائد مذهلة ومتنوعة.

فوائد السنامكي المتعددة

أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن السنامكي يعتبر دواءً ملينًا آمنًا يمكن استخدامه دون وصفة طبية لعلاج الإمساك، كما يُستخدم كمطهر طبيعي للقولون قبل الخضوع للفحوصات أو العمليات الجراحية.

1. مقاومة البكتيريا:

تتميز عشبة السنامكي بخصائصها المضادة للبكتيريا، إذ تعمل زيوتها الطبيعية على الحد من نمو البكتيريا الضارة داخل الأمعاء، خاصة في حالات الالتهاب أو العدوى.

2. تنظيف القولون:

تساعد أوراق السنامكي في إزالة الفضلات والسموم من الجهاز الهضمي، وتستخدم في الطب الصيني لتبريد الأمعاء والتخلص من المواد المتراكمة، مما يجعلها من أفضل الأعشاب لتطهير القولون.

3. المساعدة في إنقاص الوزن:

تساهم السنامكي في خفض الوزن بشكل طبيعي من خلال تقليل الشهية وتحفيز التخلص من الدهون، كما تساعد على الشعور بالخفة والنشاط، وهو ما يجعلها خيارًا شائعًا ضمن أنظمة التنحيف الطبيعية.

4. تقوية الشعر وتحسين مظهره: