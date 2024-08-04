توقعات برج الحمل لشهر أغسطس 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحمل هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحمل لشهر أغسطس 2024

تتمتع بهذا الشهر بمؤهلات قيادية، رغم معاكسة بعض الكواكب؛ مما يتطلب المزيد من الصبر والحكمة بالتعاطي مع الأحداث.

اعتباراً من تاريخ ٥ قد يتأخر تنفيذ بعض القرارات، ويشير لتعثر ببعض الأعمال، وتجد نفسك أمام ظروف وواجبات ثقيلة قد تتعلق بظرف عائلي إضافة لبعض الانشغالات الصحية الناتجة عن الإرهاق والتعب.

ولكن شمس الأسد دائماً تظهرك بمظهر القادر والمسيطر، وتعطيك القدرة والجرأة على مواجهة الصعاب، فتضطر ببعض الأحيان لتغيير استراتيجيات التعامل، ولكن الخوف ان تتخذ قرار أو تصرّ على مواقفك بطريقة عنيدة خاصة بعلاقاتك العائلية وأيضاً المهنية.

قد تتحمل مسؤوليات ثقيلة، وتضطر لبذل المزيد من الجهود لاستدراك التأخيرات أو توضيح سوء التفاهم المحتمل ومحاولة إيجاد صيغ تفاهم لطيفة ببعض الفترات.

من الأسبوع الأول قد تباشر بعلاقة عاطفية أو مهنية مهمة، وربما تهتم بظرف أو تغيير بأوضاع أحد الأولاد إذا كنت مرتبط. رغم ان تراجع عطارد يشير إلى مماطلة بقرارات تخص العائلة، قد تلاحظ بهذا الشهر ان نقاشاتك قوية وجريئة فحاول ان تقترب من الموضوعية والمنطق والمشاركة الفعلية خاصة مع العائلة والأخوة والأخوات والأقارب.

الأمور العاطفية تهدأ بهذا الشهر، وتتراجع للصفوف الخلفية، فقد يعاني البعض من برودة أو إهمال أو بعض الشكوك بالطرف الآخر والخاليين قد يجدون الحب عبر لقاء أو مهمة عملية أو وسط مهني قائم.

بنهايات الشهر قد تحسم قضية سفر، أو تصل لتسويات قانونية أو قضائية إذا كانت تعنيك، وربما تجد نفسك بوسط اجتماعي جديد نتيجة لتغيير موقع أو انتقال، ولكن الأهم بهذا الشهر هو الاهتمام بالصحة والسلامة وإيجاد أسلوب حياة منظم وخاصة بالعشرة أيام الأخيرة من الشهر حيث تتراكم الواجبات، وتحتاج منك لمحاصرة اي نوع من أنواع الفوضى.

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