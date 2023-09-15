نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 4.79% في مناولة الحاويات خلال أغسطس 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تحقيق موانئها ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر أغسطس لعام 2023 بنسبة 4.79% لتصل إلى 721،629 حاوية قياسية، مقارنة بـ688،667 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها "موانئ" في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي.

وشهدت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر أغسطس 2023م زيادة نسبتها 5.98% لتصل إلى 218،051 حاوية، مقارنة بـ 205،740 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 1.91% لتصل إلى 226،738 حاوية، مقارنة بـ 222،480 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.

وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 6.29%، لتصل إلى 276،840 حاوية مقارنة بـ260،447 حاوية في شهر أغسطس لعام 2022م، مما يعكس نجاح جهود "موانئ" في الارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، بما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمي، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر أغسطس لعام 2023 انخفاضًا نسبته 29.48% لتصل إلى 1،570،665 طنًا، مقارنة بـ 2،227،104 طنًا في أغسطس لعام 2022م، كما سجلت الموانئ انخفاضًا نسبته 17.20% في إجمالي الطنيات المناولة حيث بلغت 24،118،698 طنًا من البضائع، مقارنة بـ29،128،327 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022، وبلغت أحجام البضائع العامة 609،007 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3،865،565 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11،689،841 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 557،849 رأس ماشية، بزيادة 273.82%، مقارنة بـ 149،230 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.

كما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 8% بنحو 1،026 سفينة، مقارنة بـ 950 سفينة، في أغسطس 2022، وأيضًا استقبلت الموانئ التابعة للهيئة 74،591 راكبًا، بزيادة 38.09% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 54،017 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 74،374 سيارة، بارتفاع قدره 2.61% مقارنة بـ 72،482 سيارة، في نفس الفترة من العام السابق.

يُذكر أن المملكة قفزت 8 مراتب دولية من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات وفق تصنيف "2023 "Lloyd's List العالمي، لأكبر 100 ميناء بالعالم.

وتعمل "موانئ" على زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ السعودية لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية بحلول العام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي