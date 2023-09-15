نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة بن زقر للمنتجات الاستهلاكية تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة بن زقر للمنتجات الاستهلاكية عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.



الوظائف:



1- بائع (جدة):

-لا بد أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية فأعلى.

- لا يشترط الخبرة.

2- مشرف حسابات رئيسي (الرياض، الدمام، جازان، نجران، بريدة):– حاصل على دبلوم فما فوق.– لا يشترط الخبرة.

3- بائع تجزئة (الرياض):

-ولا بد أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية فأعلى.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

4- بائع حساب خاص (جدة):– حاصل على الثانوية فما فوق.– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة بن زقر للمنتجات الاستهلاكية تعلن عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

الوظائف:

1- بائع. (جدة)

- حاصل على الثانوية فأعلى.

- لا يشترط وجود خبرة.

2- مشرف حسابات رئيسي. (الرياض، الدمام، جازان، نجران، بريدة).

- حاصل على دبلوم فما فوق.

- لا يشترط وجود خبرة.

3- بائع تجزئة. (الرياض)

- حاصل على الثانوية فأعلى.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

4- بائع حساب خاص. (جدة)

- حاصل على الثانوية فما فوق.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

5- مدير مشتريات. (جدة)

- حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصصات (سلاسل الإمداد، الهندسة، خدمات لوجستية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

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- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذي صلة.

تاريخ التقديم:

- متاح التقديم من يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/02/27هـ الموافق بالميلادي 2023/09/12م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة بن زقر للمنتجات الاستهلاكية عبر موقع التوظيف عن وظائف لحملة الثانوية فأعلي للرجال والنساء حيثُ أعلنت الشركة عن وظائف لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بكلا من الرياض، الدمام، جدة.

وفي وقت آخر، أعلنت شركة بن زقر للمنتجات الاستهلاكية عن توفر وظائف شاغرة لخريجي الثانوية فما فوق للجنسين رجال ونساء للعمل في عدة مدن بالسعودية، وذلك من خلال التفاصيل والشروط التالية.

وظائف شركة بن زقر للمنتجات الاستهلاكية:-

1- وظيفة بائع حساب خاص. (جدة)

- الثانوية فما فوق.

- خبرة في المجال 3 أعوام على الأقل.

2- وظيفة مدير مشتريات. (جدة)

- بكالوريوس فما فوق في تخصصات (سلاسل الإمداد، الهندسة، خدمات لوجستية، إدارة الأعمال) أو ما يساويها.

- خبرة في المجال 10 أعوام كحد أدنى.

3- وظيفة بائع تجزئة. (الرياض)

- الثانوية فما فوق

- خبرة في المجال عامين على الأقل.

4- وظيفة بائع. (جدة)

- الثانوية فما فوق.

- لا تتطلب خبرة سابقة في المجال.

5- وظيفة مشرف حسابات رئيسي. (الرياض، الدمام، جازان، نجران، بريدة).

- دبلوم فأعلى.

- لا تتطلب خبرة سابقة.