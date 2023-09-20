نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جزيرة مايوركا الإسبانية تتعرض لفيضانات عارمة عقب هطول أمطار غير مسبوقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت عواصف شديدة في هطول أمطار بمعدل غير مسبوق على جنوب غرب جزيرة مايوركا الإسبانية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى حدوث فيضانات في الشوارع والمنازل.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن الأمطار هطلت في الجزء الشمالي من بالما عاصمة الجزيرة، وبلغ منسوبها ما يربو على 100 ملليمتر في غضون 24 ساعة بين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

وبلغ منسوب مياه الأمطار 104 ملليمترات عند جامعة جزر البليار و119 ملليمترًا في منطقة سيكار دي لا ريال، وكانت هذه أكبر كمية من الأمطار يتم قياسها في المحطتين على الإطلاق.

ولم يسفر الوضع عن أي إصابات في مايوركا، كما تحسن الوضع في جزر البليار الأخرى التي تضررت جراء العواصف