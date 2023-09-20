نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تكرم الحاصلين على ميدالية في مسابقة سنغافورة للابتكار وريادة الأعمال 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس، الطلاب والطالبات الحاصلين على الميدالية الذهبية والفضية في مسابقة سنغافورة للابتكار وريادة الأعمال 2023، وذلك خلال احتفال نظمته وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي بمركز الأعمال.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، أن الجامعة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى الاستثمار في المواهب لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، ورفع مستوى جودة الأداء وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

بدوره، أكد مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال الدكتور ماجد العظيمان، أن طلاب وطالبات الجامعة حصلوا مؤخرًا على عدد من الميداليات العالمية شملت: الميدالية الذهبية والفضية في مسابقة إيتكس للابتكار وريادة الأعمال، والميدالية الفضية في مسابقة جنيف للابتكار وريادة الأعمال، و3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وجوائز خاصة في مسابقة سنغافورة للابتكار وريادة الأعمال، التي شارك فيها 135 مشاركًا من 13 دولة.

وشمل التكريم الذي جرى بحضور أسر الطلاب، طالب كلية الطب ريان القحطاني، وطلاب وطالبات كلية علوم الحاسب الآلي سعيد الوادعي، ومنى حسن، ومرام القحطاني، وشيماء العسيري، وريماز الغامدي، وشيماء القرني