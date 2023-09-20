نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مصفاة أرامكو السعودية سامرف توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامرف عن توفر وظائف بمختلف التخصصات منها لحديثي التخرج للعمل بينبع الصناعية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابع القراءة.

الوظائف:



1- مهندس الأجهزة التحليلية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية، الهندسة التحليلية، هندسة الأدوات).

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

2- كيميائي مختبر:–

درجة البكالوريوس في تخصص (الكيمياء).

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

3- أخصائي مشتريات – الجهات المتعاقدة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المواد، إدارة سلاسل الإمداد) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

4- محاسب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى - بمقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية - مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- منسق العقود.

(Contract Coordinator)

- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية / الإدارة الصناعية / إدارة سلسلة الإمداد / نظام المعلومات الإدارية.

- الحد الأدنى 2 سنوات من الخبرة في المجالات ذات الصلة.

2- مهندس السلامة.

(Safety Engineer)

- درجة البكالوريوس في هندسة السلامة أو الهندسة الكيميائية أو الهندسة الميكانيكية.

- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.

3- أخصائي السلامة.

(Safety Specialist)

- شهادة الثانوية أو الدبلوم في السلامة الصناعية.

- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.

مزايا العمل في سامرف: (المصدر)

- رواتب تنافسية

- بدل مواصلات

بدل السكن (3 رواتب) أو توفير سكن (مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).

- تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).

- بدل تعيين.

- مكافأة الأداء السنوي.

- مكافأة شهر رمضان.

- برنامج تملك المنازل.

- خطة إدخار

- مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.