نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية للبيانات سدايا تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا توفر أكثر من 136 وظيفة شاغرة للدبلوم فأعلى في المجالات الإدارية والتقنية والهندسية والفنية للعمل بمدينة الرياض.
الوظائف:
– مساعد اداري (لا تشترط الخبرة).
– سكرتير (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول مراجعة فنية (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول دعم فني (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول حماية البيانات (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول تمكين عملاء الحوسبة السحابية (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول تصميم الهيكلة الامنية لتطبيقات الحوسبة السحابية (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول التخطيط والمتابعة (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول أنظمة وشبكات (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول تنفيذ ومتابعة (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول أصول التركيبات (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول خدمة عملاء (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول اختبار برمجيات (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول عمليات الإتصلات الآمنة (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول تصميم التطبيقات الآمنة (لا تشترط الخبرة).
– مسؤول مركز التواصل (لا تشترط الخبرة).
– محلل أعمال (لا تشترط الخبرة).
– فني صيانة (لا تشترط الخبرة).
– منسق تطوير كفاءات.
– مطور ويب.
– مدير مشروع.
– أخصائي مجالس ولجان.
– مستشار.
– أخصائي دعم أعمال أول.
– مدير مشروع.
– أخصائي مؤشرات أول.
– أخصائي تدقيق أول
.– مدير إدارة حلول التشفير.
– اخصائي تنفيذ ومتابعة.
– أخصائي أنظمة وشبكات.
– مطور واجهات.–
أخصائي ضمان الجودة.– مسؤول حوكمة وامتثال.
– مدير إدارة مركز التواصل.وغيرها من الوظائف..
المؤهلات المطلوبة:
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
موعد التقديم:–
التقديم متاح الآن اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/20م
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عن طرح أكثر من 190 وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- محلل تقييم الثغرات
- أخصائي حوكمة الصلاحيات والوصول
-أخصائي حوكمة الصلاحيات والوصول أول
- مدير منتجات أول
- مهندس بيانات خبير
- محلل حوكمة البيانات
- أخصائي اختبارات اختراق
- أخصائي اختراق أول
- محلل معلومات استباقية
- قائد فريق حماية البيانات والخصوصية
- أخصائي هيكلة الأمن السيبراني
- أخصائي هيكلو الأمن السيبراني أول
- أخصائي معلومات استباقية سيبرانية
- أخصائي أول المعلومات الاستباقية السيبرانية
- أخصائي مخاطر الأمن السيبراني أول
- أخصائي تحقيق جنائي رقمي أول
- أخصائي أول حماية البيانات والخصوصية
- أخصائي أنظمة تقنية أمنية
- أخصائي أمني مراقبة واستجابة
- أخصائي التزام
- مدير مكتب
- مصور
- مسؤول شؤون مجلس الادارة
- مسؤول شؤون مركز الحوكمة
- مدير مكتب
- أخصائي أول رواتب
- أخصائي استقطاب الكفاءات
- أخصائي عقود
- مستشار أعمال رئيسي
- محلل بيانات
- أخصائي علاقات عامة
- كاتب محتوى
- أخصائي جودة وتميز
- مصمم جرافيك
- مصمم حلول
- مهندس دعم
- مساعد اداري
- مستشار أعمال
- مدير مشروع
- مهندس شبكات
مطور برمجيات
- مهندس نظم أول
- مهندس جودة أول
- وظائف أخرى
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الادارة المالية
- العلاقات العامة
- حاسب آلي
- الدعم الفني
- علوم الكمبيوتر
- الموارد البشرية
- الاعلام
- نظم المعلومات الادارية
- التصميم الجرافيكي
- هندسة الحاسب
- الأنظمة
- نظم معلومات حاسب
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسوب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- هندسة الإلكترونيات
- هندسة الاتصالات
- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- تقنية معلومات
- الاقتصاد
- اللغة العربية
- اللغة الانجليزية
- نظم معلومات
- دعم فني
- أمن سيبراني
- تشغيل حاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة البيانات
- هندسة الكمبيوتر
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.