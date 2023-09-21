المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية ينظم ورشة حول "الزكاة"

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أحمد جودة - القاهرة - ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، ورشة العمل الفنية للمجلس العام بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، حول الزكاة، ستعقد عن بُعد خلال يومي 25 - 26 سبتمبر 2023م.

وتهدف ورشة العمل، إلى تقديم لمحة شاملة لفهم وتطبيق الزكاة في إطار المعايير المحاسبية والشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي".

وسيكتسب المشاركون من خلال برنامج العمل، الخلفية النظرية والمهارات العملية لتطبيق الزكاة بشكل فعال داخل مؤسساتهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والإنصاف والتنمية المستدامة في المجتمع