نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده السعودية..عروض وتخفيضات قوية" اغتنموا الفرصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هايبر بنده السعودية..شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات بحث متزايدة من قبل المواطنين في السعودية، عن عروض هايبر بنده السعودية والتي تقوم به إسبوعيًا خاصةً مع اقتراب عودة المدارس في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث أولياء الأمور والأسرة عن عروض ومنتجات شركة بنده التي تعرض سلع غذائية بأفضل الأسعار الضرورية اليومية والمميزة.

وفي السطور القادمة تستعرض لكم بوابة الفجر عروض هايبر بنده السعودية خلال شهر سبتمبر، وذلك في إطار ما تقدمه البوابة لزوارها من خدمات شاملة ويومية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

هايبر بنده السعودية..عروض وتخفيضات قوية" اغتنموا الفرصة"

عروض هايبر بنده على المكسرات:

. يمكنك الآن الحصول على مكسرات مشكَّلة ديلوكس بسعر مميز قدره 69.95 ريال فقط للكيلو الواحد، بدلًا من سعرها الأصلي البالغ 99.95 ريال سعودي.

. كما يمكنك شراء زبيب أسود بسعر 29.95 ريال فقط للكيلو الواحد، بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

. لمحبي التوابل متاجر panda تقدم مسحوق الكاري بسعر 57.95 ريال فقط للكيلو الواحد، بدلًا من السعر الأصلي.

. هناك أيضًا عرض خاص على بهارات الكبسة بسعر 34.95 ريال فقط بدلًا من 64 ريال سعودي.

هايبر بنده السعودية..عروض وتخفيضات قوية" اغتنموا الفرصة"

عروض هايبر بنده للمنتجات الطازجة:

تقدم هايبر بنده السعودية عروضًا للمنتجات الطازجة ومنها:

. احصل على جبنة حلوم فوديز 250 جرام بسعر 9.93 ريال فقط بدلًا من سعرها الأصلي البالغ 16.95 ريال سعودي.

. لمحبي الحلويات يمكنك شراء حلاوة طحينية بالمكسرات الجميل بسعر 22.95 ريال فقط للكيلو الواحد، بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

عروض أخرى:

تشتمل هايبر بنده السعودية على خصومات وعروض أخرى ومنها:

. متاح زيت دوار الشمس من عافية عبوة ترويجية.

. إكلير بالكاسترد أو بالشكولاتة أو بالموكا.

. متواجد كيس تورتيلا فونتي ساده.

. معروض كوكيز شنكي أو كوكيز دوبل شكولاته.

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تخفيضات هايبر بنده السعودية:

. تخفيض كبير على ميني خبز التورتيلا الأصلي من سويتز عدد 2 كيس.

. تفاح روكيت إيطالي علبة بها عدد 5 حبات.

. يوجد بالعروض أيضًا ريب بقري برازيلي بوزن كجم.

. يوجد دجاج مفروم من التنمية.

. مخلل مشكل وزيتون بوزن كجم.

موعد انتهاء عروض هايبر بنده السعودية:

ومن الجدير بالذكرأن عروض هايبر بنده السعودية بدأت يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وتستمر حتى 23 سبتمبر 2023.

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