نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية توفر وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، لحملة الدبلوم فأعلى للعمل بشركات القطاع الخاص برواتب يصل 11،250 ريال، وذلك لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:

– مُحلل طلبات خدمة.

– ميكانيكي محرك ديزل.

– أخصائي المساندة الفنية.

– مدير تغذية (راتب 11،250 ريال).

– فني معدات طبية (وظيفتان).

– فني اجهزة تكييف (5 وظائف).

– مسؤول السلامة.

– مسؤول قاعدة بيانات (DBA).

أماكن العمل:



– الجبيل.

– ينبع.

– رأس الخير.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التقديم لشغل (95 وظيفة) وظيفة لكافة التخصصات، في عدة مدن بالمملكة منها: (الجبيل، ينبع، جازان، رأس الخير)، وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مهندس اجهزة طبية.

2- رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

3- رئيس قسم السلامة.

4- رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

5- مدير إدارة المباني.

6- مدير إدارة الطرق.

7- مدير إدارة النقل والمعدات.

8- مدير إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات.

9 محلل شراكات واتفاقيات.

10- أخصائي تخطيط أول.

11- أخصائي تخطيط.

12- أخصائي إدارة أداء أول.

13- رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.

14- رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.

15- رئيس قسم التصاريح والانظمة البيئية.

16- رئيس قسم استمرارية الاعمال.

17- مدير الإدارة الهندسية.

18- رئيس قسم الهندسة القيمية.

19- رئيس قسم سلامة الإنشاءات.

20- رئيس قسم الانشاءات الصناعية.

21- رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.

22- مدير إدارة المرافق العامة.

23- رئيس قسم النقل.

24- رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.

25- رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.

26- رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.

27- رئيس قسم الصناعات الاساسية والثانوية.

28- مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.

29- رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.

30- مهندس مدني.

31- مهندس بنية تحتية.

32- أخصائي شراكات واتفاقيات.

33- أخصائي تفتيش وكالات أول.

34- مهندس أخصائي إنشاءات.

35- مفتش (عمليات الميناء).

36- أخصائي مراجعة فنية أول.

37- أخصائي استلام مشاريع أول.

38- مهندس تخطيط المشاريع.

39- مهندس حماية من التآكل.

40- مهندس كهرباء ومعدات.

41- مساح.

42- محلل نظم المعلومات الجغرافية.

43- محلل مراقبة.

44- مهندس مرافق.

45- محلل تخطيط بنية تحتية.

46- رسام خرائط رئيسي.

47- رسام خرائط.

48- أخصائي مساحة.

49- أخصائي تخطيط إرشادي أول.

50- مهندس مشروع.

51- مهندس معماري.

52- إداري عقود (العقود).

53- مهندس مواصفات.

54- أخصائي خدمات صيانة.

55- مشرف جودة هواء وارصاد جوية.

56- منسق عقود.

57- مسئول المواد الخطرة.

58- ضابط الميناء أول.

59- محلل مراقبة مائية.

بالإضافة لأكثر من 40 وظيفة في مختلف المجالات.

أماكن العمل:

- الجبيل.

- ينبع.

- جازان.

- رأس الخير