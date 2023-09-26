نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى بمدن المملكة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن أكثر من 150 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى للعمل في الرياض، جدة، المدينة المنورة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.
الوظائف:
– عالم رئيسي مؤقت.
– عالم مؤقت.
– مساعد اداري أول
– مساعد اداري ثاني.
– منسق اداري ثاني.
– ممرض الممارسة المتقدمة.
– تقني تخدير.
– رئيس طباخين مساعد.
– مساعد رئيس تمريض.
– مسجل حالا ت أورام مساعد.
– أخصائي تقنية قلب واوعيه دموية.
– محلل التطوير الوظيفي والتخطيط الناجح.
– مركب سجاد أول.
– محلل إدارة النقد والسيولة ثاني.
– كاتب.
– أخصائي الصيدلية السريرية.
– منسق أبحاث سريرية.
– اختصاصي سريري.
– مجهز اطعمة باردة.
– طباخ ثاني.
– كاتب حمية.
– مأمور حركة.
– فني تصوير وثائق أول.
– مهندس كهربائي.
– محلل ملفات الموظفين.
– مدرب اللياقة البدنية.
– مساعد خدمات الطعام.
– ميكانيكي عام ثاني.
– فني مختبر اول الجينوم.
– رئيس تمريض.
– محلل المعلومات الصحية.
– سكرتير أول.
– سكرتير ثاني.
– عامل نظافة.
– محلل التكامل.
– محلل المشاريع الإستثمارية والإستحواذ.
– فني مختبر.
– مساعد مغسلة.
– موظف فرز بريد ثالث.
– مساعد صيانة.
– مدير قسم النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعد أول سجلات طبية.
– أخصائي مختبر.
– منسقة تمريض الأشعة التدخلية.
– مشرف تمريض.
– مساعد ثاني طب العيون.
– مساعد رعاية مرضى.
– صيدلاني أول.
– صيدلاني ثاني.
– اخصائي علاج طبيعي
– زميل دراسات عليا.
– منسق جودة ونوعية.
– فني العلاج التنفسي.
– أخصائي علاج تنفسي.
– منسق الاحتفاظ بالموظفين.
– مسؤول سلامة اول.
– كبير مندوبي المشتريات.
– كبير اختصاصيي الأشعة المقطعية.
– كبير محللي تحليلات البيانات.
– كبير محللي مستودع البيانات.
– كبير السكرتاريين.
– كبير مساعدي سجلات طبية.
– مستشار استراتيجي اول.
– عامل صفائح معدنية ثاني.
– مساعد فني تخطيط.
– مهندس موقع (كهربائي).
– طبيب متخصص.
– ممرض أول.
– أخصائي جراحة/العيادات الشاملة.
– فني توزيع الإمدادات المعقمة المركزية.
– منجد ثاني.
– فني اول رعاية صحية افتراضية.
– كاتب جناح.
– معاون ادارة مواد.
– وظائف طبية.
– وظائف صحية.
– وظائف استشاريين.
أماكن العمل:
– الرياض.
– جدة.
– المدينة المنورة.
وفي وقت سابق، أعلنت مستشلى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طرح أكثر من (100) وظيفة شاغرة لحملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) للعمل بكلا من: (الرياض-جدة- المدينة المنورة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظائف المتاحة:
- عدد 106 وظيفة شاغرة.
المؤهلات المطلوبة:
- المتوسط.
- الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
المجالات الوظيفية:
- وظائف إدارية ومالية.
- وظائف تقنية وهندسية.
وظائف فنية ومهنية ومساندة.
- وظائف صحية وتمريض وصيدلة، وغيرها.
مناطق التوظيف:
- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
مزايا العمل في التخصصي ( المصدر ):
- رواتب جذابة ومعفاة من الضرائب.
- إجازات مدفوعة سخية.
- توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن).
- بدل المواصلات.
- رعاية صحية وطبية متميزة.
- تذاكر طيران.
- الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- علاوات سنوية.