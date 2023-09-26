نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى بمدن المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن أكثر من 150 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى للعمل في الرياض، جدة، المدينة المنورة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.

الوظائف:

– عالم رئيسي مؤقت.

– عالم مؤقت.

– مساعد اداري أول

– مساعد اداري ثاني.

– منسق اداري ثاني.

– ممرض الممارسة المتقدمة.

– تقني تخدير.

– رئيس طباخين مساعد.

– مساعد رئيس تمريض.

– مسجل حالا ت أورام مساعد.

– أخصائي تقنية قلب واوعيه دموية.

– محلل التطوير الوظيفي والتخطيط الناجح.

– مركب سجاد أول.

– محلل إدارة النقد والسيولة ثاني.

– كاتب.

– أخصائي الصيدلية السريرية.

– منسق أبحاث سريرية.

– اختصاصي سريري.

– مجهز اطعمة باردة.

– طباخ ثاني.

– كاتب حمية.

– مأمور حركة.

– فني تصوير وثائق أول.

– مهندس كهربائي.

– محلل ملفات الموظفين.

– مدرب اللياقة البدنية.

– مساعد خدمات الطعام.

– ميكانيكي عام ثاني.

– فني مختبر اول الجينوم.

– رئيس تمريض.

– محلل المعلومات الصحية.

– سكرتير أول.

– سكرتير ثاني.

– عامل نظافة.

– محلل التكامل.

– محلل المشاريع الإستثمارية والإستحواذ.

– فني مختبر.

– مساعد مغسلة.

– موظف فرز بريد ثالث.

– مساعد صيانة.

– مدير قسم النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعد أول سجلات طبية.

– أخصائي مختبر.

– منسقة تمريض الأشعة التدخلية.

– مشرف تمريض.

– مساعد ثاني طب العيون.

– مساعد رعاية مرضى.

– صيدلاني أول.

– صيدلاني ثاني.

– اخصائي علاج طبيعي

– زميل دراسات عليا.

– منسق جودة ونوعية.

– فني العلاج التنفسي.

– أخصائي علاج تنفسي.

– منسق الاحتفاظ بالموظفين.

– مسؤول سلامة اول.

– كبير مندوبي المشتريات.

– كبير اختصاصيي الأشعة المقطعية.

– كبير محللي تحليلات البيانات.

– كبير محللي مستودع البيانات.

– كبير السكرتاريين.

– كبير مساعدي سجلات طبية.

– مستشار استراتيجي اول.

– عامل صفائح معدنية ثاني.

– مساعد فني تخطيط.

– مهندس موقع (كهربائي).

– طبيب متخصص.

– ممرض أول.

– أخصائي جراحة/العيادات الشاملة.

– فني توزيع الإمدادات المعقمة المركزية.

– منجد ثاني.

– فني اول رعاية صحية افتراضية.

– كاتب جناح.

– معاون ادارة مواد.

– وظائف طبية.

– وظائف صحية.

– وظائف استشاريين.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– المدينة المنورة.



وفي وقت سابق، أعلنت مستشلى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طرح أكثر من (100) وظيفة شاغرة لحملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) للعمل بكلا من: (الرياض-جدة- المدينة المنورة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف المتاحة:

- عدد 106 وظيفة شاغرة.

المؤهلات المطلوبة:

- المتوسط.

- الثانوية.

- الدبلوم.

- البكالوريوس.

المجالات الوظيفية:

- وظائف إدارية ومالية.

- وظائف تقنية وهندسية.

وظائف فنية ومهنية ومساندة.

- وظائف صحية وتمريض وصيدلة، وغيرها.

مناطق التوظيف:

- الرياض

- جدة

- المدينة المنورة

مزايا العمل في التخصصي ( المصدر ):

- رواتب جذابة ومعفاة من الضرائب.

- إجازات مدفوعة سخية.

- توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن).

- بدل المواصلات.

- رعاية صحية وطبية متميزة.

- تذاكر طيران.

- الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.

- مكافأة نهاية الخدمة.

- علاوات سنوية.