أحمد جودة - القاهرة - نقل الكفالة في النظام الجديد .. تفاصيل

أصدرت وزارة العمل السعودية نظام جديد وشروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل، النظام الجديد يتيح للوافدين تغيير الكفيل دون الرجوع إليه وموافقته وذلك حسب النظام الجديد الذي يمنح الوافدين والأجانب الذي يأتون للسعي من الخارج باحثين عن فرصة عمل في المملكة العربية السعودية، كما منحت وزارة العمل السعودية مزايا للوافدين في تغيير الكفيل دون اذنه، كما يستطيع الوافد أن يذهب إلى أي مكان في المملكة العربية السعودية بمجرد قرأة الكفيل الرسالة.

كما منحت وزارة العمل السعودية الوافدين الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بهم والبقاء في السعودية بعد إنتهاء عقد العمل لمدة 3 أشهر، فقد وفرت وزارة العمل شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

وزارة العمل السعودية.. طرق نقل كفالة الوافدين دون موافقة الكفيل في النظام الجديد

وزارة العمل السعودية.. شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في النظام الجديد:

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن إصدار وزارة العمل السعودية نظام جديد يمنح نقل الكفالة دون موافقة الكفيل، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

طرق نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. وزارة العمل السعودية النظام الجديد:

وضعت وزارة العمل السعودية عدة معايير لنقل الكفالة دون موافقة الكفيل وهي كالآتي:

وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. إذا لم يحصل العاملين على الراتب الشهري لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر.

وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. عدم تجديد الإقامة للعامل من الكفيل.

وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل..إذا كان الكفيل لم يقوم باتخاذ أي إجراءات لرخصة العمل.

وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. إذا وضع الكفيل في منطقة حمراء، في تلك الحالة سوف يتم نقله دون الرجوع للكفيل.

وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. إذا تعرض المقيم لأي من الاعتداءات سواء اللفظية أو الجسدية من الكفيل.

وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. الحالات التي تجوز نقل كفالتها " اضرار الكفيل":

نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وزارة العمل السعودية.. إذا تم تقديم بلاغ كيدي من الكفيل بهدف الضرر للعامل، مع توفير إثبات عن هذا البلاغ.

نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وزارة العمل السعودية.. إذا كانت العمالة بالمؤسسة المرغوب بنقلها مسجلة وتحمل رخصة وإقامة سارية المدة.

نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وزارة العمل السعودية.. عند إثبات تكليف العامل أعمال تلحق به أذى أو ضرر ومهددة لسلامته الجسمانية.

نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وزارة العمل السعودية.. عليه إثبات قيام الكفيل الأول أو أفراد عائلته بالإساءة في التعامل مع العامل.

وزارة العمل السعودية.. طرق نقل كفالة الوافدين دون موافقة الكفيل في النظام الجديد

خطوات تتبعها وزارة العمل السعودية لنقل الكفالة عبر موقع وزارة العمل: