الارشيف / أخبار مصرية

«الداخلية» تضبط نحو 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

«الداخلية» تضبط نحو 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 12:32 مساءً -  

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (99,439) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الموقف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (1810) سائقين تبين إيجابية عدد (96) حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1031) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (154) سائقًا تبين إيجابية عدد (9) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط عدد (11) محكومًا عليهم بإجمالي (16) حكمًا، فضلًا عن التحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا