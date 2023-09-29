نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد تنبه بشدة وتطلق إنذار أحمر بشأن هذه المناطق السعودية.. والدفاع المدني يدعو للحذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلى سكانها.. بيان المركز الوطني

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة، محذِّرة الأرصاد سكان هذه المناطق بأخذ الحرص الشديد وعدم النزول من المنزل خلال سقوط الأمطار الرعدية وجريان السيول، ويشهد طقس مكة المكرمة اضطرابًا منذ الأمس متمثل في نشاط رياح وسقوط أمطار رعدية.

أحوال الطقس اليوم الجمعة داخل المملكة العربية السعودية

تتابع بوابة الفجر الإلكتورنية آخر أحوال الطقس اليوم الجمعة داخل المملكة العربية السعودية، الموافق -2023، 29-9، حسب المركز الوطني للأرصاد، وما يحذر منه الدفاع المدني السعودي حول مناطق معينة.

أضاف المركز الوطني للأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر الأحمر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة الموج خفيف إلى متوسط يصل إلى مضطرب مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وستكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بيان المركز، بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالته خفيفة، وكذلك أطلقت الأرصاد الإنذار الأحمر اليوم على مناطق متفرقة من مكة المكرمة، وكذلك تحذيرات الدفاع المدني في السعودية.

درجات الحرارة اليوم في السعودية

درجات الحرارة اليوم في السعودية

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرياض 40 25 جدة 38 31 الدمام 43 27 أبها 32 17 تبوك 39 24 بريدة 41 26 حائل 39 24 الباحة 32 19 عرعر 40 23 سكاكا 40 23 جازان 40 32 نجران 38 24 الخرج 41 27 المجعمة 39 25 وادي الدواسر 40 26 الدوادمي 40 27 شرورة 41 28 طريف 38 20 الطائف 36 22 القفنذة 37 29 ينبع 42 31 العلا 42 30 الأحساء 43 26 حفر الباطن 42 27 بيشة 39 24 الوجه 36 28 رفحاء 41 26 القريات 36 20 السودة 27 16 روضة التنهات 42 27 صحراء الدهناء 42 27 الصمان 42 27







