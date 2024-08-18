عاجل : اليك حقيقة استقالة المهيدب من النصر ! بعد ازمة الخسارة ورحيل كاسترو

انت الأن تتابع خبرعاجل : اليك حقيقة استقالة المهيدب من النصر ! بعد ازمة الخسارة ورحيل كاسترو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوالى التطورات المثيرة في نادي النصر بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم على يد الهلال برباعية مقابل هدف في نهائي كأس السوبر السعودي، والذي أقيم على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها. هذه الخسارة التاريخية دفعت الأوضاع داخل البيت النصراوي إلى حالة من التوتر والقلق.

الاجتماعات الطارئة والصراعات الداخلية

وفقًا لبرنامج رياضة سكوب فإن هناك اجتماعات عاجلة بين المدير الرياضي فيرناندو هييرو والمدير التنفيذي جويدو، ورئيس النادي إبراهيم المهيدب حيث يبحث فيها مصير المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو المعلومات المتداولة تكشف عن وجود خلافات بين المهيدب وجويدو حول مسألة بقاء كاسترو، حيث يفترض أن المهيدب يضغط لإحداث تغييرات عاجلة في الجهاز الفني.

مطالب الجماهير وتأثيرها

أثارت نتائج الموسم الحالية خاصة الهزيمة الأخيرة غضبا كبيرا بين جماهير النصر، التي طالبت بإقالة كاسترو كإجراء ضروري لإنقاذ الموسم. تتزايد الضغوط على المهيدب لاتخاذ قرار سريع بشأن مصير كاسترو، بينما يصر جويدو على بقائه، مما يعمق الفجوة بين الإدارة والجماهير.

تشابه الأزمة مع الهلال

تذكر هذه الأزمات بالنزاعات السابقة التي شهدها نادي الهلال بين رئيسه فهد بن نافل والمدير التنفيذي كالزادا، والتي كانت تدور حول صفقات معينة وقرارات إدارية مثل إلغاء نشاط كرة السلة هذه النزاعات كانت قد أثرت بشكل كبير على استقرار النادي.

الوضع الحالي في الألقاب