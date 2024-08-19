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أحمد جودة - القاهرة - الدولار يتراجع قليلًا أمام الجنيه المصري اليوم: الأسعار في البنوك المصرية
الدولار يتراجع قليلًا أمام الجنيه المصري اليوم: الأسعار في البنوك المصرية.. شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري اليوم، الاثنين 19 أغسطس 2024، حيث تباينت الأسعار بين 48.74 جنيه للشراء و48.87 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
تختلف أسعار الدولار من بنك لآخر. وفيما يلي تفاصيل الأسعار الحالية:
- البنك الأهلي المصري:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- بنك مصر:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- البنك المركزي المصري:
- شراء: 48.74 جنيه
- بيع: 48.87 جنيه
- البنك التجاري الدولي:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- بنك الإسكندرية:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- المصرف العربي الدولي:
- شراء: 48.75 جنيه
- بيع: 48.85 جنيه
- كريدي أجريكول:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- بنك البركة:
- شراء: 48.78 جنيه
- بيع: 48.88 جنيه
- بنك SAIB:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- مصرف أبو ظبي الإسلامي:
- شراء: 48.78 جنيه
- بيع: 48.88 جنيه
- العقاري المصري العربي:
- شراء: 48.75 جنيه
- بيع: 48.85 جنيه
- بنك HSBC:
- شراء: 48.78 جنيه
- بيع: 48.88 جنيه
- بنك القاهرة:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- ميد بنك:
- شراء: 48.78 جنيه
- بيع: 48.88 جنيه
- بنك الكويت الوطني:
- شراء: 48.75 جنيه
- بيع: 48.85 جنيه
- المصرف المتحد:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- بنك قناة السويس:
- شراء: 48.75 جنيه
- بيع: 48.85 جنيه
- البنك المصري الخليجي:
- شراء: 48.75 جنيه
- بيع: 48.85 جنيه
- بنك قطر الوطني الأهلي:
- شراء: 48.76 جنيه
- بيع: 48.86 جنيه
- بنك الاستثمار العربي:
- شراء: 48.78 جنيه
- بيع: 48.88 جنيه