نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أجواء المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025 حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتعرض عدة مناطق لأمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة تعمل على تدني مستوى الرؤية الأفقية.

ووفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد، تتأثر مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة بهطولات رعدية متفاوتة الشدة، قد تمتد لتشمل الضباب على المرتفعات.

كما تستمر فرص الأمطار المتفرقة على أجزاء من نجران والمنطقة الشرقية، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق الرياض والمدينة المنورة.





أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا شمالية غربية تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة مع أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين ونصف، مما يجعل حالته مائلة إلى الاضطراب، بينما تكون الأجواء في الخليج العربي أقل حدة مع رياح معتدلة وارتفاع متوسط للموج.

وحذّر خبراء الأرصاد من مخاطر جريان السيول في الأودية والمناطق الجبلية نتيجة الأمطار الغزيرة، داعين المواطنين والمقيمين إلى تجنّب مواقع تجمع المياه والانتباه أثناء القيادة بسبب الغبار والضباب المحتمل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن السعودية:

مكة المكرمة: 42° / 32° مع سحب رعدية ورياح نشطة

الرياض: 42° / 28° مع رياح وأتربة مثارة

الدمام: 46° / 30° وضباب صباحي

أبها: 31° / 19° مع أمطار غزيرة

جدة: 41° / 31° غائم جزئي مع رياح نشطة

الطائف: 35° / 24° مع أمطار متوسطة إلى غزيرة

وتستمر التوقعات بأن تبقى هذه الأحوال الجوية متقلبة على مدار اليوم، مع متابعة ميدانية من الجهات المعنية للتأكد من سلامة التنقل والأنشطة في المناطق المتأثرة.