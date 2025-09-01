الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في سوق العمل حيث تسعى جاهدة لتحقيق رؤية 2030 الطموحة ومن أبرز هذه التحولات يأتي الحديث عن إلغاء نظام الكفالة وتبني نظام عمل مرن يحمي حقوق العمال ويجذب الاستثمارات الأجنبية وهذا التوجه أثار جدلاً واسعاً وحمل معه العديد من التساؤلات حول مستقبل سوق العمل السعودي وتأثيره على المغتربين زخزكق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خادم الحرمين يلغي الرسوم والكفالة للمغتربين.. السعودية توضح التفاصيل كاملة

في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات حول إلغاء نظام الكفالة في السعودية، مما أثار قلق الكثير من المقيمين وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن، إلا أن هناك مؤشرات قوية على سعي الحكومة السعودية لتعديل هذا النظام وتطويره.

أسباب السعي لإلغاء نظام الكفالة