نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج "الربط الجوي" يرحب بأولى رحلات "خطوط جنوب الصين الجوية" القادمة من جوانزو إلى الرياض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب برنامج "الربط الجوي"، بالتعاون مع شركائه الرئيسيين في منظومتي السياحة والطيران، بوصول أولى الرحلات المباشرة من مدينة جوانزو إلى العاصمة الرياض للناقل الوطني "خطوط جنوب الصين

الجوية".

ومن المقرر تشغيل هذا المسار بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا ما يضيف أكثر من 118 ألف مقعد سنويًا، ويسهم في تعزيز تطوير المسارات الجوية القائمة والمحتملة، وربط المملكة بمزيد من الوجهات العالمية

الجديدة.

ويُعد هذا المسار الجوي الجديد للناقل إضافة نوعية إلى شبكة الرحلات اليومية القائمة بين المملكة والصين، ويوفّر للمسافرين والسياح خيارات أوسع للوصول إلى المملكة واكتشاف كنوزها السياحية وتراثها التاريخي.

وستقوم "خطوط جنوب الصين الجوية" بتسيير الرحلات على متن أحدث طائراتها من طراز (Airbus 330) بسعة (285) مقعدًا موزعة على درجة الأعمال، والدرجة الاقتصادية لتلبية تطلعات مختلف شرائح

المسافرين.

يُذكر أن برنامج "الربط الجوي" يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، ويعمل البرنامج بصفته الممكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة وبرنامج الطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص ضمن منظومتي السياحة والطيران، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهة سياحية رائدة عالميًا.