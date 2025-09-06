الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن استدعاء هام لعدد من سيارات إنفينيتي موديلات QX55 وQX50، وذلك بعد رصد خلل في محامل المحرك يمكن أن يؤدي إلى تلف المحرك وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة ويأتي هذا الاستدعاء ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة مستخدمي الطرق والحد من المخاطر الناجمة عن الأعطال التقنية التي قد تؤثر على أداء المركبات كصعقل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التجارة السعودية تعلن عن خلل مفاجئ قد يدمر المحرك بالكامل أثناء القيادة لهذا النوع من السيارات وتقوم باستدعاء عاجل

وفقًا للبيانات الرسمية، يكمن الخلل في محامل المحرك، وهي جزء أساسي يساهم في الحفاظ على دوران المحرك بسلاسة عند تعرض هذه المحامل لأي خلل أو تآكل، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض قوة الدفع أو توقف المحرك المفاجئ أثناء القيادة، الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا على السائق والركاب، خاصة عند القيادة بسرعات مرتفعة أو في الطرق السريعة وهذا النوع من الأعطال يمكن أن يتسبب في مشاكل عدة، منها:

توقف مفاجئ للمركبة أثناء الحركة.

صعوبة التحكم بالمركبة عند الضغط على دواسة الوقود.

احتمال حدوث حوادث مرورية نتيجة فقدان التحكم أو الانزلاق.

المركبات المستدعاة

يشمل الاستدعاء سيارات إنفينيتي QX55 وQX50 المصنعة بين الأعوام 2018 و2022 وتطلب الوزارة من ملاك هذه السيارات التواصل الفوري مع الوكلاء المعتمدين لإجراء الفحص الفني واستبدال المحامل المتضررة أو إصلاحها، دون تحمل أي تكاليف إضافية، حيث أن الهدف الأساسي هو حماية المستخدمين وضمان سلامتهم.

خطوات التعامل مع الاستدعاء

التحقق من رقم الهيكل (VIN): يجب على كل مالك التأكد من أن سيارته ضمن قائمة الاستدعاء عن طريق الرقم التسلسلي للسيارة.

الاتصال بالوكيل المعتمد: التواصل مع مراكز خدمة إنفينيتي الرسمية لتحديد موعد للفحص.

الفحص والإصلاح المجاني: يقوم مركز الخدمة بفحص المحرك واستبدال أو إصلاح المحامل المتضررة دون أي رسوم على المالك.

تجنب القيادة المفرطة قبل الإصلاح: يُنصح بعدم استخدام السيارة بكثافة قبل إجراء الفحص لتقليل خطر التلف المفاجئ أو فقدان قوة الدفع.

أهمية الاستدعاءات التقنية في السعودية

تلعب الاستدعاءات التقنية دورًا مهمًا في حماية المستهلكين والمركبات على حد سواء. فهي تمنع وقوع الحوادث الناجمة عن أعطال المصنع أو التصميم، وتساهم في: