الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية كل شهر يترقب آلاف المتقاعدين في المملكة العربية السعودية نزول معاشاتهم التقاعدية التي تمثل مصدر الدخل الأساسي لهم ولأسرهم وخلال الأيام الماضية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار متداولة حول وجود زيادة جديدة بقيمة 750 ريال في رواتب التقاعد لشهر سبتمبر 2025 وهذه الأنباء أثارت حالة واسعة من الجدل بين المستفيدين، خصوصًا أن أي زيادة حتى لو كانت بسيطة وتعني الكثير بالنسبة للمتقاعد الذي يعتمد بشكل كامل على هذا الراتب لتغطية احتياجاته المعيشية ذثضصخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هل صحيح زيادة رواتب التقاعد 750 ريال في سبتمبر 2025؟ المؤسسة تكشف الحقيقة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفتها الجهة المسؤولة عن صرف رواتب التقاعد في السعودية سارعت للرد على هذه الأخبار بشكل رسمي وأكدت المؤسسة في بيان واضح أن ما يتم تداوله حول زيادة معاش التقاعد بمقدار 750 ريال في سبتمبر 2025 غير صحيح إطلاقًا، ولا يستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة.

وشددت المؤسسة على أن المتقاعدين يجب أن يعتمدوا فقط على البيانات التي تصدر عبر قنواتها الرسمية أو من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الموثقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

لماذا تنتشر هذه الشائعات؟

قد يتساءل البعض: لماذا تظهر مثل هذه الأخبار باستمرار رغم نفيها في كل مرة؟

السبب يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

تعلق المتقاعدين بأي خبر يخص رواتبهم: المعاش التقاعدي بالنسبة لهم هو شريان الحياة، وبالتالي فإن أي خبر يتحدث عن زيادة يلقى اهتمامًا واسعًا.

البحث عن التفاعل عبر المنصات: بعض الحسابات والمواقع غير الرسمية تنشر هذه الأخبار لجذب المتابعين والزيارات.

غياب التحقق لدى البعض: شريحة كبيرة من المواطنين يشاركون الأخبار فور قراءتها دون التأكد من مصدرها.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد لهذا الشهر

ولمساعدة المستفيدين على متابعة تفاصيل معاشاتهم بشكل دوري، أتاحت المؤسسة خطوات سهلة للاستعلام عبر موقعها الإلكتروني: