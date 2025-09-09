نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "براق" تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت المطية "براق" لمالكها السعودي، إبراهيم مشعان آل عامر؛ في تحقيق لقب كأس مهرجان ولي العهد للهجن في فئة "الجذاع" اليوم الثلاثاء، إثر فوزها بلقب الشوط الرابع (قعدان ـ عام)، وبتوقيت بلغ 7:54.720 دقيقة.

وتوَّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الثلاثاء، المُلاكَ الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة "الجذاع"، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، حيث حققت الهجن الإماراتية، والسعودية، والقطرية لقب الكؤوس الأربعة.

وانطلقت في الثاني من سبتمبر الجاري، منافسات النسخة السابعة من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، حيث يشهد إقامة 249 شوطًا من بينها 5 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ 50 مليون ريال.

وظفرت المطية "بيه" لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الأول وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح) بتوقيت بلغ 7:40.520 دقيقة، المطية "جاه" لهجن الشحانية من قطر بلقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – مفتوح) بتوقيت بلغ 7:42.647 دقيقة، المطية "فيض" لمالكها الإماراتي، سعيد منانه اجتبي بلقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – عام) بتوقيت بلغ 7:49.620 دقيقة.

وأضافت الهجن السعودية الكأس الثاني لخزائنها في المهرجان الحالي، حيث حققت المطية "عجيب" لمالكها السعودي، سلمان عبيد الدوسري لقب كأس مهرجان ولي العهد للهجن 2025 الشوط الرابع (قعدان ـ عام) في فئة الحقايق الخميس الماضي إضافة لتصدرها قائمة المراكز الأولى في منافسات فئة "الحقايق، اللقايا، والجذاع".

المطية "بيه" المتوجة بلقب الشوط الأول، نجحت في تسجيل التوقيت الأفضل في منافسات فئة "الجذاع" بنيلها لقب الشوط الرئيسي في اليوم الختامي للفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في المهرجان بتوقيت بلغ 7:40.520 دقيقة.

وشهدت أشواط اليوم وأمس مشاركة 1254 مطية، شاركت في 40 شوطًا، قطعت من خلالها المطايا المشاركة مسافة 200 كم، مسافة كل شوط 5 كيلو مترات، كامل مجموع جوائزها المالية لأصحاب المراكز الأولى 7.82 ملايين ريال.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبير من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسية لملاك وعشاق الهجن، وحاضنًا للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي