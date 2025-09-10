نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيابةً عن نائب أمير الرياض.. أمين المنطقة يحضر حفل سفارة طاجكستان باليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نيابةً عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية طاجكستان لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بالرياض.

وكان في استقبال سموه، سفير جمهورية طاجكستان لدى المملكة أكرم كريمي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة