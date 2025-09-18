نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الدراسة في عدة مدن سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المملكة العربية السعودية صباح اليوم الخميس تعليقًا للدراسة الحضورية في عدد من المدن، بعد أن أصدرت وزارة التعليم قرارًا استثنائيًا استنادًا إلى تحذيرات المركز الوطني للأرصاد التي صنّفت بعض المناطق تحت الإنذار الأحمر نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

المدن المشمولة بقرار التعليق

شمل القرار مدن: نجران، خباش، ثار، حبونا، بدر الجنوب، ويدمة، حيث سيتم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية، لضمان استمرار العملية التعليمية دون تعطل، مع الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

الأرصاد الجوية وراء القرار

أوضحت تقارير الأرصاد أن الحالة الجوية المتوقعة تتضمن هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، وهو ما قد يشكّل خطورة على التنقل وسلامة المواطنين.

التعليم الإلكتروني بديلًا آمنًا

أكدت وزارة التعليم أن التعليم لن يتوقف، حيث سيستكمل الطلاب دروسهم عبر المنصات الرقمية، مما يضمن انتظام الخطة الدراسية وعدم تأثر مواعيد الاختبارات.