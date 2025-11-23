نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري لكامل القيمة على المباني المقامة بالمتناثرات خارج الحيز العمراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بمنح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح، وذلك في حال السداد الفوري لكامل قيمة مقابل التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات خارج الحيز العمراني في إطار التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (40) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/10/2025، والتي أقرت منح تخفيض 25% في حال السداد الفوري لقيمة مقابل التصالح.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقًا للقانون وذلك عقب الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافه التسهيلات الممكنة وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات.

وأضاف النجار أن الجيزة تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة في تنظيم العمران ووقف العشوائيات مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.