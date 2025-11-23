نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل بعنوان " دليل الطالب الجامعي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ​نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول إعداد دليل الطالب الجامعي بالجامعات المصرية، وإستعراض أفضل الممارسات الدولية وآليات تطوير الدليل في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

شارك بالورشة أ.د/ كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أ.د/ شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي لشئون الطلاب ذوى الاعاقة، أ.د/ أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الطلابية، أ.د/ هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أ.د/ جيهان عبد لهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، أ.د/ شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتور ماجد نجم، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان. شارك أيضًا بالحضور والمناقشات فريق عمل الادارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالمجلس.

تناولت الورشة أهمية وجود دليل شامل يعرّف الطالب بحقوقه وواجباته، وسياسات الجامعة والخدمات المتاحة، مستفيدة من عرض دولي حول أوضاع الطلاب في الولايات المتحدة وتجارب الجامعات العالمية. كما ناقشت الورشة واقع دليل الطالب في الجامعات المصرية وأكدت ضرورة التحول إلى النشر الإلكتروني لضمان التحديث المستمر وسهولة الوصول.

​في سياق تعزيز الخبرات، قدّمت الخبيرة الأستاذة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت نموذجًا متكاملًا لمحتوى الدليل المثالي، وتبادَل المشاركون مقترحات عملية لتعميمه، مثل توفير رموز QR، إدراج الدليل في أسبوع التهيئة، وتعزيز دور اتحاد الطلاب.

وبعد تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، تم الاتفاق على أبرز الأقسام التي يجب تضمينها في الدليل، ومنها: التمهيد، جهات الاتصال الأساسية، التقويم والإجراءات الأكاديمية، سياسات الغياب والسلوك الطلابي، الإسكان الجامعي، حقوق الطالب، وإجراءات الطوارئ، بالإضافة إلى مقترح تضمين ملخص عن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية إعداد دليل طلابي موحّد وشامل يعكس المعايير الدولية، ويدعم جودة التجربة الجامعية داخل الجامعات المصرية.