الرياض - كتبت رنا صلاح - مع دقات نهاية دوام اليوم الخميس، تنطلق رسميًا إجازة مطوّلة ينتظرها الطلاب والمعلمون في جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية، لتبدأ فترة راحة قصيرة لكنها مستحقة تمتد لثلاثة أيام متتالية: الجمعة، السبت، والأحد . هذه الإجازة التي تأتي ضمن التقويم الدراسي الجديد 1447هـ الذي اعتمدته وزارة التعليم، تمثل فرصة للتجديد واستعادة النشاط قبل استئناف الدراسة مجددًا مطلع الأسبوع القادم ولحذر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعليم السعودي يزف البشارة .. تمديد الإجازة المطولة القادمة حتى هذا الموعد

الإجازات المطوّلة ليست مجرد عطلة عابرة، بل هي جزء من خطة تعليمية مدروسة تهدف إلى خلق توازن نفسي وزمني بين فترات الدراسة والعمل وبين الراحة والاستجمام. وزارة التعليم وضعت هذه الإجازات ضمن التقويم الدراسي بعناية لتساعد على تحسين جودة التعليم من خلال منح الطلاب والمعلمين وقتًا كافيًا للراحة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء والتحصيل الدراسي بعد العودة.

فبدلًا من أن يشعر المعلم أو الطالب بالإرهاق من ضغط الأسابيع المتواصلة، تمنح هذه العطلات القصيرة متنفسًا يعيد التوازن النفسي والعقلي، ويتيح للطلاب فرصة مراجعة دروسهم بطريقة مريحة دون ضغط.

الإجازة تبدأ بعد نهاية دوام الخميس

بمجرد انتهاء الحصص الدراسية ليوم الخميس، يبدأ الجميع في المملكة الاستعداد لعطلة تمتد حتى مساء الأحد. وتُعد هذه الإجازة الأولى من نوعها في هذا الفصل الدراسي بعد فترة انشغال مكثفة بالاختبارات والمهام التعليمية، مما جعلها محط انتظار واسع بين الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء.

ويأتي هذا القرار متماشيًا مع نظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي تبنّته وزارة التعليم السعودية منذ عدة أعوام، حيث يتم توزيع الإجازات بشكل دوري على مدار العام الدراسي لتخفيف الضغط على الطلاب والمعلمين.

فرحة الطلاب وارتياح المعلمين

ما إن أعلنت المدارس عن بدء الإجازة، حتى بدأت مظاهر الفرحة تعم الصفوف والساحات، فالإجازة بالنسبة للطلاب تعني “استراحة محارب”، وفرصة لممارسة الأنشطة والهوايات التي تبتعد قليلًا عن أجواء الكتب والمقررات.

أما المعلمون، فهي فرصة ذهبية لترتيب ملفاتهم التعليمية، ومراجعة ما تم إنجازه خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى قضاء بعض الوقت مع العائلة بعيدًا عن صخب الجداول الدراسية وضغوط الحصص.

ويؤكد العديد من التربويين أن مثل هذه الإجازات القصيرة تحسّن من الأداء العام في المدارس، لأنها تقلل من معدلات الغياب والتعب، وتُعيد الحماس للطلاب لاستكمال الفصل بطاقة متجددة.

التقويم الدراسي والإجازات القادمة

الإجازة المطولة الحالية ليست الأخيرة في هذا الفصل الدراسي، إذ يشهد التقويم الدراسي لعام 1447هـ عدة إجازات متفرقة بين الفصول، من أبرزها: