أبرزهم الزمالك والمصري وآرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 11- 2025 والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم، مع نهاية مباريات يوم السبت الكروي الممتاز، بدأ الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تقام اليوم الأحد 23 - 11- 2025 عدة مباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة آرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، ولقاء الزمالك ضد زيسكو يونايتد والمصري ضد كايز تشيفز الجنوب إفريقي فى كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

كما ستقام عدد من المباريات في الدوري المصري الممتاز، وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد X الجونة - الساعة 5 مساءً على قناة ON SPORT 1.

كهرباء الإسماعيلية X زد - الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 1.

بتروجت X حرس الحدود - الساعة 8 مساءً على قناة ON SPORT 2.

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سيمبا X بيترو أتلتيكو - الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 8.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

اتحاد مانيما X عزام يونايتد - الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6.

ستيلينبوش X أوتوهو - الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5.

ديوليبا أي سي X أولمبيك آسفي - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8.

المصري X كايزر تشيفز - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

الزمالك X زيسكو يونايتد - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

اتحاد العاصمة X سان بيدرو - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

الوداد X نيروبي يونايتد - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال أوفييدو X رايو فاليكانو - الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

ريال بيتيس X جيرونا - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

خيتافي X أتلتيكو مدريد - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

إلتشي X ريال مدريد - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيرونا X بارما - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD.

كريمونيزي X روما - الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD.

لاتسيو X ليتشي - الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

إنتر ميلان X ميلان - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليدز يونايتد X أستون فيلا - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.

آرسنال X توتنهام هوتسبير - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أوكسير X ليون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4.

بريست X ميتز - الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

نانت X لوريان - الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

تولوز X أنجييه - الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

ليل X باريس - الساعة 9:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X فيردر بريمن - الساعة 4:30 عصرًا.

سانت باولي X أونيون برلين - الساعة 6:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الشمال X الشحانية - الساعة 4:30 مساءً على قناةAL KASS One.

قطر X العربي - الساعة 6:30 مساءً على قناةAL KASS One.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة