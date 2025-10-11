مفاجأة تهز المدارس .. إجازة جديدة لمدة 9 أيام للطلاب في السعودية تبدأ قريبًا .. ووزارة التعليم تفاجئ الجميع بالتفاصيل

الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتنظيم العام الدراسي بما يتناسب مع احتياجات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث أعلنت مؤخرًا عن جدول التقويم الدراسي لعام 1447هـ الذي يشمل تفاصيل دقيقة عن الفصول الدراسية، وعدد أيام الدراسة، ومواعيد الإجازات الرسمية والإضافية . وجاء الإعلان مصحوبًا بـ بشرى سارة للطلاب تمثلت في إجازة جديدة تمتد لتسعة أيام متواصلة، وهي ما عُرفت باسم إجازة الخريف، مما أثار حالة من الفرح بين الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء تحظبف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تولي وزارة التعليم السعودية أهمية كبيرة لوضع جدول تقويم دراسي دقيق وواضح منذ بداية كل عام، لتسهيل عملية التخطيط الدراسي والإداري في جميع المدارس، سواء في التعليم العام أو الجامعي. ويأتي هذا الاهتمام من منطلق حرص الوزارة على ضمان توازن العملية التعليمية، بحيث يحصل الطالب على القدر الكافي من التعلم والراحة في آن واحد، فالإجازات لا تُعد وقتًا ضائعًا بل هي فرصة لتجديد النشاط الذهني والبدني قبل استئناف الدراسة.

كما تحرص الوزارة على أن يكون التقويم الدراسي 1447 شاملاً لجميع التفاصيل التي تهم الأسرة السعودية، من مواعيد بدء الفصول الدراسية وحتى نهاية العام، مرورًا بالعطل الرسمية مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس، والعطل الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى، إضافة إلى الإجازات الإضافية التي تُمنح بين الفصول لتخفيف الضغط الدراسي.

البشرى السارة: إجازة الخريف 9 أيام

من بين الأخبار التي لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية داخل المملكة، إعلان وزارة التعليم عن إجازة جديدة تمتد لتسعة أيام كاملة تُعرف بـ إجازة الخريف، وهي الأولى من نوعها ضمن التقويم الدراسي لعام 1447هـ. وتبدأ هذه الإجازة من يوم 21 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 29 نوفمبر 2025، أي أنها تمنح الطلاب والمعلمين فترة راحة متصلة بعد فترة دراسية طويلة ومليئة بالاختبارات والأنشطة التعليمية.

هذه الخطوة جاءت في إطار سياسة الوزارة التي تهدف إلى تحقيق التوازن النفسي والتربوي للطلاب، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها العملية التعليمية الحديثة، من نظام الفصول الثلاثة وتكثيف المقررات التعليمية. فإجازة الخريف تمثل فرصة للطلاب لاستعادة نشاطهم، وتنظيم وقتهم، والاستعداد للفصل الدراسي التالي بطاقة جديدة.

ولاقت هذه الإجازة صدى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول العديد من الطلاب الخبر بفرح كبير، معتبرين أنها "استراحة مستحقة" بعد جهد متواصل منذ بداية العام الدراسي.

كم عدد أيام الدراسة في رمضان 1447؟