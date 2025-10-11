الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الكاتب التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي، في تصريح لـ”سبق”، أن الإنجازات الوطنية تتوالى في مختلف المجالات العلمية والرياضية والفكرية، مشيرًا إلى أنها تعكس سرعة النهضة العلمية والاجتماعية التي تشهدها المملكة برعاية القيادة الرشيدة – حفظها الله.

الحمادي: إنجاز نوبل لعمر ياغي يجسّد النهضة العلمية السعودية ويدعم رؤية 2030

وأوضح الحمادي أن حصول العالم السعودي الكيميائي الدكتور عمر ياغي على جائزة نوبل للكيمياء لعام 2025 بعد تصفية أكثر من 300 مرشح ونشره أكثر من 300 بحث علمي دقيق وموثّق، يمثل رسالة واضحة تؤكد أن جذور العلوم وتطورها تعود إلى الحضارة العربية والإسلامية.

وبيّن أن ثقافة حصد الجوائز العالمية مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والأهلية، خصوصًا وزارتي التعليم العام والتعليم العالي، داعيًا إلى تخصيص أسبوع أو يوم وطني للاحتفاء بإنجازات العلماء السعوديين واستعراضها في الجامعات والمدارس، إلى جانب إعداد خطط استراتيجية للمشاركة الفاعلة في المسابقات الدولية.

وأضاف أن هذا التوجّه يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تعزيز مكانة الجامعات السعودية عالميًا في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

واختتم الحمادي حديثه بالتأكيد على أن توجيه الطلبة نحو التميز العلمي يعكس ثقافة تربوية راسخة مستمدة من القيم الإسلامية التي تحث على العلم والمعرفة.