نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب العام يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس النيابة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رفع النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

وأعرب معاليه عن عظيم امتنانه للثقة الكريمة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها الدائم على تطوير البيئة التشريعية حتى أصبحت المملكة نموذجًا في التطور والازدهار، سائلًا المولى العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في أداء مهامهم ومسؤولياتهم