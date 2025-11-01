الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق العقارات، أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يقضي باشتراط تسجيل عقد الإيجار في شبكة إيجار كشرط أساسي لتجديد تصاريح العمل الخاصة بالمقيمين . القرار يأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى ضبط العلاقة بين المستأجرين والملاك، وضمان بيئة سكنية آمنة ومنظمة دشلحف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بدءا من اليوم .. لا تجديد لـ رخصة العمل في السعودية إلا بعد تحقيق هذا الشرط الإجباري

تُعد شبكة إيجار منظومة وطنية متكاملة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في فبراير 2018، وتهدف إلى تنظيم وتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية بشكل إلكتروني موحد. تُقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل:

ما هي شبكة إيجار وما الهدف من إنشائها؟

توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا.

تسجيل بيانات العقار بدقة.

تحديد طريقة السداد إلكترونيًا.

تسهيل حل النزاعات بين الأطراف.

وبهذا أصبحت المنصة أداة مركزية لتحقيق الشفافية والحد من التلاعب أو الاحتيال في السوق العقاري السعودي.

ماذا يعني القرار الجديد للمقيمين في السعودية؟

بحسب القرار الجديد، لن يتم تجديد تصريح العمل لأي وافد ما لم يكن لديه عقد إيجار موثق في شبكة إيجار. بمعنى آخر، لم يعد كافيًا أن يمتلك المقيم سكنًا، بل يجب أن يكون هذا السكن مسجلًا رسميًا ضمن المنظومة الوطنية. الهدف من هذا الإجراء هو إنهاء العشوائية في الإيجارات غير الرسمية وضمان أن يعيش كل وافد في سكن قانوني وآمن، خاضع للرقابة الحكومية.

أهداف قرار إلزام تسجيل عقد الإيجار في شبكة إيجار

القرار الجديد يحمل مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:

تنظيم سوق الإيجارات: من خلال الحد من العقود غير الموثقة وضبط الأسعار.

من خلال الحد من العقود غير الموثقة وضبط الأسعار. حماية الحقوق القانونية: سواء للمالك أو المستأجر، حيث يضمن العقد الإلكتروني الموثق حقوق الطرفين أمام الجهات الرسمية.

سواء للمالك أو المستأجر، حيث يضمن العقد الإلكتروني الموثق حقوق الطرفين أمام الجهات الرسمية. تعزيز الرقابة الحكومية: عبر قاعدة بيانات دقيقة تسهّل مراقبة أوضاع السكن والعمالة الوافدة.

عبر قاعدة بيانات دقيقة تسهّل مراقبة أوضاع السكن والعمالة الوافدة. الحد من السكن المخالف: والتعامل مع حالات التكدس في العقارات أو استخدامها لأغراض غير نظامية.

ماذا يحدث عند عدم تسجيل عقد الإيجار في شبكة إيجار؟

في حال لم يُسجَّل عقد الإيجار إلكترونيًا، فلن يتمكن الوافد من تجديد تصريح العمل الخاص به. ويترتب على ذلك تحول إقامته إلى غير قانونية بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات أو الترحيل. كما أن صاحب العمل سيتحمل جزءًا من المسؤولية القانونية إذا لم يلتزم بتوثيق السكن الرسمي للعاملين لديه.

أثر القرار على ملاك العقارات في السعودية

لم يقتصر القرار على المقيمين فحسب، بل شمل أيضًا مُلّاك العقارات، إذ أصبح من الضروري على كل مالك تسجيل عقود الإيجار عبر المنصة الرسمية. هذا الإجراء قد يشكل عبئًا على بعض المؤجرين الذين اعتادوا التعامل بشكل غير نظامي، لكنه في المقابل يحمي حقوق المالك ويوفر له ضمانًا قانونيًا في حال تأخر المستأجر عن السداد أو رفض الإخلاء. كما يتيح النظام للمالك متابعة عقوده إلكترونيًا بسهولة وشفافية.

خطوات تسجيل عقد الإيجار في منصة إيجار

تتم عملية تسجيل عقد الإيجار في شبكة إيجار إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة باستخدام حساب موثق في أبشر.

تسجيل بيانات المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المعتمد.

إدخال تفاصيل العقار وقيمة الإيجار ومدة العقد.

اختيار طريقة السداد المناسبة (شهري، سنوي، نصف سنوي).

إرسال الطلب للمراجعة والتوثيق الإلكتروني.

بعد الموافقة، يتم إصدار عقد إيجار إلكتروني معتمد يمكن استخدامه في جميع المعاملات الحكومية.

التحول الرقمي ودوره في ضبط سوق الإيجارات

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي في المملكة. فالاعتماد على شبكة إيجار لا يسهم فقط في توثيق العقود، بل يخلق قاعدة بيانات دقيقة تمكّن الجهات المختصة من تتبع النشاط العقاري وتحليل مؤشرات السوق بشكل مستمر. وبذلك تحقق المملكة هدفها في بناء سوق عقاري مستدام يتسم بالشفافية والمصداقية.

إن تسجيل عقد الإيجار في شبكة إيجار لم يعد خيارًا، بل أصبح إلزاميًا لكل مقيم في المملكة يسعى إلى تجديد تصريح عمله. القرار يعكس حرص الحكومة السعودية على تحقيق العدالة السكنية وتنظيم العلاقة بين الأطراف كافة ضمن منظومة رقمية متكاملة تضمن الأمان والشفافية والاستدامة في سوق العقار.