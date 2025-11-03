نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية لزيارة الأقارب والأصدقاء وأداء العمرة.. إليك طريقة التقديم والأوراق المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاق النسخة التجريبية من التأشيرة الإلكترونية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عبر منصتها الرسمية KSA Visa عن بدء العمل بالنسخة التجريبية من التأشيرة الإلكترونية الجديدة، التي تتيح للراغبين زيارة المملكة لأغراض متعددة تشمل زيارة الأقارب والأصدقاء وأداء العمرة خارج موسم الحج، وذلك عبر إجراءات رقمية مبسطة وسريعة دون الحاجة إلى مراجعة السفارات.

أهداف التأشيرة الإلكترونية الجديدة

تهدف هذه التأشيرة إلى تسهيل دخول الزوار إلى السعودية وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي، حيث تُمكّن الزائرين من:

لقاء الأقارب أو الأصدقاء المقيمين داخل المملكة.

المشاركة في الفعاليات السياحية والثقافية.

أداء العمرة على مدار العام خارج موسم الحج.

أنواع التأشيرات المتاحة

أوضحت منصة KSA Visa أن التأشيرة الإلكترونية تشمل نوعين رئيسيين:

تأشيرة دخول لمرة واحدة: صالحة لمدة 90 يومًا مع إمكانية الإقامة للمدة نفسها. تأشيرة دخول متعددة: صالحة لمدة عام كامل، وتتيح الإقامة لمدة 90 يومًا في كل زيارة.

رسوم التأشيرة وطريقة الدفع

حددت وزارة الخارجية السعودية رسوم التأشيرة الإلكترونية كالتالي:

80 دولارًا أمريكيًا (قابلة للاسترداد).

10.5 دولار رسوم خدمة رقمية غير مستردة.

10.5 دولار رسوم تأمين رقمي غير مستردة.

رسوم التأمين الصحي (تختلف حسب شركة التأمين المختارة).

مدة معالجة الطلب: من دقيقة واحدة إلى ثلاثة أيام عمل حسب نوع الطلب وسرعة المعالجة الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

عند التقديم للحصول على التأشيرة الإلكترونية السعودية، يجب توفير المستندات التالية:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

تأمين صحي ساري المفعول داخل السعودية.

إثبات القدرة المالية لتغطية تكاليف الإقامة والتنقل.

بيانات التواصل مع الأقارب أو الأصدقاء داخل المملكة (في حالة الزيارة العائلية أو الشخصية).

طريقة التقديم على التأشيرة الإلكترونية

يمكن التقديم على التأشيرة من خلال 3 طرق رئيسية:

عبر المنصة الإلكترونية الرسمية KSA Visa

التسجيل بحساب جديد.

تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني.

رفع المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم إلكترونيًا.

استلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني بعد الموافقة.

عبر المكاتب أو السفارات السعودية في حال توفر الخدمة في بلد الإقامة.

التأشيرة عند الوصول في المنافذ الجوية والبرية والبحرية للمؤهلين أو حاملي تأشيرات (شينغن، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة).

شروط الحصول على التأشيرة

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

الالتزام بالقوانين والأنظمة السعودية خلال فترة الإقامة.

عدم التعامل مع وسطاء غير معتمدين لتجنب الاحتيال.

منصة KSA Visa.. المرجع الرسمي للتأشيرات

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن منصة KSA Visa هي المرجع الرسمي والشامل لجميع متطلبات وإجراءات التأشيرات ورسومها، وتهدف إلى تقديم تجربة رقمية آمنة وميسرة للزوار من مختلف دول العالم.