نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطل وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى نصف نهائي بطولة HKFC للإسكواش المفتوحة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل يوسف ابراهيم، نجم نادي وادى دجله والمصنف السابع عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة HKFC للإسكواش المفتوحة 2025، بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منافسه فارس دسوقي، المصنف السادس عشرعالميًا، بنتيجة 3-1، بواقع نقاط 9-11، 11-7، 11-9، 11-6، في مباراة استغرقت 47دقيقة.

بهذا الفوز، يقترب يوسف بتحقيق لقب البطولة، حيث سيخوض المباراة نصف النهائية أمام منافسه كريم جواد، المصنف الرابع عالميًا، يوم 28 نوفمبرفي مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

جدير بالذكر أن بطولة HKFC للإسكواش المفتوحة 2025تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام فى هونغ كونغ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 178،000 دولار أمريكي، بواقع 89،000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Silverالعالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.